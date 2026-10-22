Cine: “Clayface” presenta el costado más oscuro de DC Comics

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Filme argentino: “¿Querés ser mi hijo?”, pregunta Wanda Nara

Lucía tiene 42 años y un futuro truncado: acaba de descubrir que es engañada por su novio de siempre y está sin trabajo. Sola en su pequeño departamento, no logra dormir por las fiestas a todo volumen de Javier, su vecino mujeriego de 22 años. Cuando es entrevistada para ser presentadora de televisión (puesto que es su sueño), asegura tener un hijo de esa edad. Para que no se descubra la mentira, debe negociar con el joven con el objetivo de que se haga pasar por su vástago en distintas instancias del proceso de selección. Las cosas se salen de control cuando la atracción aparece.