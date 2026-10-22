Cine: “Clayface” presenta el costado más oscuro de DC Comics

El panorama de personajes surgido de DC Comics parece no tener fin. Superhéroes o supervillanos, la lista suma nuevos protagonistas constantemente con el desafío cada vez de encontrar una vuelta de tuerca que permita construir un referente para empezar una nueva saga.
En el caso del estreno de “Clayface”, la expectativa puede ser un poco engañosa. Si los fanáticos de las publicaciones van esperando que el protagonista de la historia que se verá desde hoy en las pantallas de las salas sea el original de inicios de la década del 60, temible enemigo de Batman, podrían decepcionarse: el Matt Hagen del cine no es el cazador de tesoros afectado por la radiactividad de hace seis décadas; sino una joven estrella de la actuación en ascenso, cuyo rostro queda desfigurado por el ataque con ácido de un jefe mafioso.
Más allá de esa diferencia, que sólo a los más puristas puede interesar, lo cierto es que la historia discurre en terrenos comunes cuando su cuerpo se vuelve arcilla maleable. En el filme que se verá desde hoy, ocurre cuando la víctima de la agresión se ofrece como sujeto de prueba para restaurar su rostro original, pero en ese proceso experimenta una serie de horribles efectos secundarios -en lo psicológico y en lo físico-, con graves consecuencias para su equilibrio emocional.
Así como muta su organismo, su vida tiene un nuevo objetivo. El éxito artístico queda en el camino; ahora todo lo que lo moviliza es consumar una furiosa venganza sin piedad ni posibilidad de perdón. Su monstruosa transformación es tanto interna como externa, lo que abre el Universo DC que impulsa James Gunn al espectro del horror corporal y psicológico junto con la pérdida de identidad, la imposibilidad de reconocerse y asumir su nueva situación, el deterioro de su humanidad y las fronteras éticas de la ciencia.
Dirigida por James Watkins a partir de un guión de Mike Flanagan y Hossein Amini y con Tom Rhys Harries como Clayface, la producción es la más corta de toda la saga DC (no llega a la hora y 50 minutos) y, asimismo, se la considera la más oscura e inquietante, bajo el elocuente subtítulo “Mira al miedo a la cara”. El elenco se completa con Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan. La realización integra el “Capítulo Uno del DCU: dioses y monstruos”, donde ya se inscriben los filmes “Superman” y “Superwoman” y la serie “Linternas Verdes”.
En una entrevista con Entertainment Weekly, el director resumió el comienzo de la trama en que a Hagen “le suceden cosas malas, le cortan la cara, queda desfigurado y su vida se desmorona”, mientras que justifica a la científica que lo atiende como “quien intenta ayudarlo, tanto por dentro como por fuera”. En ese contexto, plantea un desarrollo emocional de los personajes, al punto que Rhys Harries mencionó que el vínculo “entre ellos es muy interesante, ya que cruza muchos tipos diferentes de relaciones”.
“El terror corporal funciona mejor cuando está vinculado a la emoción y a cosas con las que uno puede identificarse. Su nueva situación lo empuja a una zona bastante primaria, casi instintiva, con una respuesta desproporcionada a las cosas que le ocurren”, agregó el actor.
Otras películas
Filme argentino: “¿Querés ser mi hijo?”, pregunta Wanda Nara
Lucía tiene 42 años y un futuro truncado: acaba de descubrir que es engañada por su novio de siempre y está sin trabajo. Sola en su pequeño departamento, no logra dormir por las fiestas a todo volumen de Javier, su vecino mujeriego de 22 años. Cuando es entrevistada para ser presentadora de televisión (puesto que es su sueño), asegura tener un hijo de esa edad. Para que no se descubra la mentira, debe negociar con el joven con el objetivo de que se haga pasar por su vástago en distintas instancias del proceso de selección. Las cosas se salen de control cuando la atracción aparece.
“¿Querés ser mi hijo?” es la versión argentina de una comedia romántica mexicana y que se estrena hoy con la dirección de Hernán Guerschuny, protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi (ex MyA), secundados por Jean Pierre Noher y Charo López. Los fans de Nara estarán fascinados al verla en pantalla grande, aunque la película no logre el brillo esperado de un director que tiene como antecedentes “Recreo” y “El crítico”.
Animación con “Heidi: el rescate del lince”
En lo más alto de los Alpes suizos, Heidi vive feliz con su abuelo mientras disfruta de la naturaleza y la libertad de la montaña. Cuando recibe una invitación para pasar el verano en la costa, la emoción de la aventura la ilusiona, pero todo cambia al encontrar un lince herido. Decidida a ayudarlo y devolverlo a su hábitat, con el apoyo de su mejor amigo Pedro encaran un viaje que se torna peligroso cuando encuentran a un empresario ambicioso que amenaza el bosque con un aserradero y pone trampas para los animales. Así descubren que todo lo que aman está en riesgo.
“Heidi: el rescate del lince” es la película germana de animación dirigida por Toby Schwarz y Aizea Rocca Berridi que llega hoy a los cines tucumanos, en una propuesta familiar basada en el histórico personaje creado 1880 por la escritora suiza Johanna Spyri. Su masificación estuvo sostenida desde el cine (hay más de una docena de filmes con diversas aventuras de la protagonista, desde 1937) y la televisión, con una serie japonesa lanzada en 1974 y otra alemana.
Supervivencia: un enemigo voraz en “Terror en el Amazonas”
Una expedición humanitaria de médicos se interna en las profundidades de la Amazonía colombiana para cumplir con su misión de ayudar a poblaciones aisladas. Su viaje los obliga a internarse cada vez más dentro de la selva, por lo que se exponen a lo más brutal y salvaje del lugar.
Cuando se enfrenten con una gigantesca criatura de 30 metros de largo, su experiencia se convertirá en una lucha desesperada por sobrevivir frente a un voraz depredador natural que durante siglos ha formado parte de las leyendas de la región: se trata de la serpiente Boiúna, que no perdona a quienes se han adentrado en sus dominios, descendiente de la prehistórica Titanoboa, que alcanzaba dimensiones extraordinarias y que habitó realmente la zona.
Dirigida por Mike P. Nelson, la película está protagonizada por Kiana Madeira, Jessica Rothe y Logan Marshall-Green. El filme se rodó en espacios naturales de Colombia, en una región cerca de la frontera con Brasil y Perú.
Película tucumana: el amor adulto surge en “Muña Muña”
Olga es una enfermera de 60 años que vive en El Mollar. Desde hace años vive sola en su casa con su hijo Rubén, pero joven está a punto de irse a estudiar al extranjero para desarrollar su futuro lejos de los Valles Calchaquíes tucumanos. Mientras lo ayuda a conseguir el dinero para viajar y cumplir su sueño, conoce a Stéfano, un turista francés más joven que ella. La inminente soledad y la reciente relación de amor despiertan en Olga contradicciones y preguntas acerca de su propio deseo postergado y el redescubrimiento de su lado erótico, frente al dilema moral de si su relación es apropiada por la diferencia de edad y siendo el viajero un hombre casado.
“Muña Muña” es la película rodada en Tucumán que se proyectará entre hoy y el sábado a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251). Dirigida y escrita por Paula Morel Kistrof, está protagonizada por Liliana Juárez, Sergio Prina, Ana Carina Estrada, Vincent Joel Degelcke y Sophie Tirouflet.