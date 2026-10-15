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Wanda Nara ganó un Martín Fierro por “Bad Bitch” y sorprendió con un audaz look

La conductora recibió una estatuilla en los Martín Fierro de la Música por su hit, que supera los cinco millones de reproducciones en YouTube. Su elección de vestuario no pasó inadvertida en la alfombra roja.

Wanda Nara fue premiada por su hit “Bad Bitch” y revolucionó la gala con un look audaz
Wanda Nara fue premiada por su hit “Bad Bitch” y revolucionó la gala con un look audaz Hola
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Wanda Nara recibió un reconocimiento especial en los Martín Fierro de la Música el miércoles en Buenos Aires por el éxito viral de su canción "Bad Bitch".
  • La conductora llamó la atención con un audaz atuendo y coincidió en el evento con su expareja L-Gante, aunque evitaron saludarse durante la alfombra roja.
  • Este galardón afianza la faceta musical de Nara y ratifica su poder de convocatoria mediática, marcando agenda en el espectáculo y las redes sociales.
Resumen generado con IA

Wanda Nara fue una de las protagonistas de la primera edición de los Martín Fierro de la Música, que se realizó el miércoles en el teatro Tango Porteño, a metros del Obelisco. Aunque no estaba nominada en ninguna categoría, la conductora de MasterChef Celebrity recibió una estatuilla en reconocimiento a su canción viral “Bad Bitch”, que supera los cinco millones de reproducciones en YouTube.

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Sin embargo, más allá del premio, su llegada a la ceremonia generó repercusiones en las redes sociales por el look que eligió para la gala. Además, su presencia coincidió con la de L-Gante, su expareja, con quien mantuvo un vínculo durante 2024 y 2025. Aunque ambos estuvieron en el mismo evento, no llegaron a saludarse cara a cara.

El osado look de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música El osado look de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música Diario UNO

Cómo fue el look de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música

Para la ceremonia, Wanda Nara apostó por un conjunto que combinó prendas ajustadas con un diseño llamativo. La conductora lució un body negro ceñido al cuerpo y con un escote pronunciado, acompañado por un jean celeste de tiro bajo y piernas anchas.

El detalle que más llamó la atención estaba en la cintura del pantalón, que tenía aberturas laterales y dejaba parte de la cadera al descubierto. El diseño se completaba con cadenas plateadas y aplicaciones brillantes, además de los ruedos desflecados que le daban un estilo particular a la prenda.

Las imágenes de su llegada a Tango Porteño no tardaron en circular por las redes sociales, donde numerosos usuarios comentaron la elección de su vestuario.

Las reacciones en las redes sociales por el outfit de Wanda Nara

El look de la conductora generó una ola de comentarios entre los internautas, que destacaron su presencia en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Música.

“Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música: así llega una Bad Bitch. Toca soportar”, escribió uno de los usuarios. Otros mensajes que circularon fueron “Mueran de envidia”, “Con o sin filtro es una mujeraza” y “Llegó la reina”.

De esta manera, Wanda se convirtió en uno de los focos de atención de la noche, tanto por el reconocimiento que recibió por “Bad Bitch” como por el atuendo que eligió para la ceremonia.

El cruce a distancia entre Wanda Nara y L-Gante

La primera edición de los Martín Fierro de la Música también tuvo un momento particular por la presencia de L-Gante, quien se llevó el premio a Mejor Artista Urbano. La coincidencia con Wanda Nara despertó expectativas debido a la relación que ambos mantuvieron en el pasado.

El cantante estaba hablando con la prensa cuando un periodista le avisó que su expareja acababa de llegar al teatro. “Elián, llegó Wanda, ¿la vas a saludar?”, le preguntaron.

“No la vi, me acaban de decir que llegó, pero no la vi”, respondió el artista, que hasta ese momento no había advertido su ingreso al lugar.

Durante la conversación, también le consultaron si era posible mantener una amistad con una expareja. L-Gante asintió, mientras el movimiento en el hall aumentaba por la llegada de la conductora.

En medio de las entrevistas, el músico levantó la mirada y advirtió la presencia de Wanda. Sin embargo, una vez que terminó de hablar con la prensa, se retiró por el otro lado de la alfombra roja con su estatuilla en la mano.

Así, pese a que ambos compartieron la ceremonia y estuvieron a pocos metros de distancia, no se produjo un saludo cara a cara entre ellos.

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