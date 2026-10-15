Wanda Nara ganó un Martín Fierro por “Bad Bitch” y sorprendió con un audaz look

Wanda Nara fue una de las protagonistas de la primera edición de los Martín Fierro de la Música, que se realizó el miércoles en el teatro Tango Porteño, a metros del Obelisco. Aunque no estaba nominada en ninguna categoría, la conductora de MasterChef Celebrity recibió una estatuilla en reconocimiento a su canción viral “Bad Bitch”, que supera los cinco millones de reproducciones en YouTube.