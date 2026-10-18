"Son mejores que yo": los elogios de Hugo Porta a los aperturas actuales de Los Pumas

A la hora de hablar de nombres propios, Porta puso el foco en el tucumano Tomás Albornoz y destacó su impronta en tiempos de predominio atlético en el rugby profesional: “Los aperturas que juegan hoy son muy buenos. Me gusta Albornoz. Me gusta también por su escala de jugador, que no es un tipo trabajado en el gimnasio”. En esa línea de ponderar la inventiva y la repentización argentina, recordó una jugada reciente de Santiago Carreras en Bath ante Harlequins por la Premiership, donde interceptó una pelota con el pie y terminó en try: “Pedile a un sudafricano que haga eso, imposible. No hay que perder eso, que es una fortaleza nuestra”.