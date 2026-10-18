"Son mejores que yo": los elogios de Hugo Porta a los aperturas actuales de Los Pumas

Resumen para apurados
- En una entrevista en el ciclo Clank!, el histórico Hugo Porta elogió a los aperturas actuales de Los Pumas al afirmar que son mejores que él y valorar su talento.
- El exapertura destacó la inventiva de Tomás Albornoz y Santiago Carreras ante el juego físico, además de respaldar la labor del head coach Felipe Contepomi.
- El respaldo del máximo ídolo valida el recambio generacional y reafirma la identidad del rugby argentino de cara a futuros compromisos internacionales.
Hugo Porta analizó el presente de Los Pumas y evitó cualquier comparación nostálgica al hablar de los conductores del seleccionado. En una entrevista con Juan Pablo Varsky en el ciclo Clank!, el legendario apertura de Banco Nación fue categórico con los actuales dueños del puesto: “Los aperturas que juegan hoy en Los Pumas son mejores que yo. Siempre digo que el último 10 es el mejor”.
A la hora de hablar de nombres propios, Porta puso el foco en el tucumano Tomás Albornoz y destacó su impronta en tiempos de predominio atlético en el rugby profesional: “Los aperturas que juegan hoy son muy buenos. Me gusta Albornoz. Me gusta también por su escala de jugador, que no es un tipo trabajado en el gimnasio”. En esa línea de ponderar la inventiva y la repentización argentina, recordó una jugada reciente de Santiago Carreras en Bath ante Harlequins por la Premiership, donde interceptó una pelota con el pie y terminó en try: “Pedile a un sudafricano que haga eso, imposible. No hay que perder eso, que es una fortaleza nuestra”.
Porta también se refirió al presente de Felipe Contepomi como head coach de Los Pumas y recordó su nivel en el Mundial de Francia 2007, donde el seleccionado argentino logró el histórico tercer puesto: “Creo que ha sido un jugador sobresaliente. En el 2007, cuando eligen a Bryan Habana mejor jugador del Mundial, me levanté y me fui porque para mí el mejor había sido Felipe. Ha sido un jugador muy importante en el rugby argentino”.