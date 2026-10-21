Son tucumanos, se consagraron en la Liga Nacional de fútbol para amputados y ahora sueñan con tener su propia cancha

Maximiliano Montenegro, presidente de la fundación y jugador del equipo, recuerda que la historia comenzó en 2019, cuando Hernán Córdoba llevó la disciplina a la provincia. “Esto arrancó en 2019 con Hernán, que falleció luego de estar en la selección argentina y en un equipo de Córdoba. Trajo el fútbol para amputados a la provincia y empezamos con tres o cuatro jugadores que íbamos por distintas canchas, hasta que nos prestaron el predio en Bella Vista, que es en el que nos entrenamos hasta el día de hoy”, dijo, antes de resaltar que la edición de este año tuvo un significado especial por el nombre del torneo. “Este año la liga se llamó Carlos Tula en homenaje a un kinesiólogo de nuestra provincia que falleció. Él fue kinesiólogo primero de Los Leones y después integró la Federación Argentina de Futbolistas Amputados”.