Son tucumanos, se consagraron en la Liga Nacional de fútbol para amputados y ahora sueñan con tener su propia cancha
"Los Leones" ganaron el torneo “Carlos Tula” 2026 sin perder partidos y clasificaron a la Copa Libertadores. Maximiliano Montenegro, presidente de la Fundación “Amputados Creando Futuro” y jugador del plantel, repasó la campaña y contó los próximos proyectos.
Resumen para apurados
- Los Leones de Tucumán se consagraron campeones invictos de la Liga Nacional de fútbol para amputados en Mar del Plata, logrando el pase a la Copa Libertadores.
- Iniciado en 2019, el equipo superó dificultades económicas y entrena en predios prestados, respaldado por la Fundación Creando Futuro con contención social.
- Tras asegurar su presencia internacional, el plantel busca fondos e infraestructura para construir su propia cancha adaptada y afianzar su rol comunitario.
Los Leones, el equipo tucumano de fútbol para amputados, conquistó la Liga Nacional “Carlos Tula” 2026 con una campaña invicta. El título coronó el trabajo de un grupo que, además de competir, impulsa una tarea de contención social a través de la Fundación Amputados “Creando Futuro”. Ahora, mientras se prepara para nuevos desafíos internacionales, el plantel persigue un objetivo que va más allá de lo deportivo: tener un espacio propio para los entrenamientos.
Maximiliano Montenegro, presidente de la fundación y jugador del equipo, recuerda que la historia comenzó en 2019, cuando Hernán Córdoba llevó la disciplina a la provincia. “Esto arrancó en 2019 con Hernán, que falleció luego de estar en la selección argentina y en un equipo de Córdoba. Trajo el fútbol para amputados a la provincia y empezamos con tres o cuatro jugadores que íbamos por distintas canchas, hasta que nos prestaron el predio en Bella Vista, que es en el que nos entrenamos hasta el día de hoy”, dijo, antes de resaltar que la edición de este año tuvo un significado especial por el nombre del torneo. “Este año la liga se llamó Carlos Tula en homenaje a un kinesiólogo de nuestra provincia que falleció. Él fue kinesiólogo primero de Los Leones y después integró la Federación Argentina de Futbolistas Amputados”.
El campeonato se definió por acumulación de puntos, con fechas dobles de ida y vuelta que se jugaron en una misma jornada para reducir los costos de traslado. En el debut, disputado en el Complejo Batalla de Tucumán, Los Leones vencieron dos veces por 1 a 0 a Los Teros de Córdoba. En la segunda fecha sumaron los puntos ante Chaco, que desistió de participar y sufrió dos derrotas reglamentarias por 3 a 0.
Luego, en San Antonio de Areco, el equipo tucumano empató 2 a 2 y 0 a 0 frente a Los Lobos de Buenos Aires. Y de regreso en Bella Vista derrotó en dos ocasiones por 1 a 0 a Los Guerreros de Rosario y después goleó a Tierra Roja de Misiones por 14 a 0 y 10 a 0.
Los Leones llegaron a la última fecha, en Mar del Plata, con el título asegurado. Ante Real Voluntad, igualaron 2 a 2 y ganaron 2 a 0 el segundo encuentro, para completar el torneo sin derrotas.
Además, la consagración les dio la clasificación a la Copa Libertadores, que se sumará a la edición que disputarán en febrero próximo en Chile por el subcampeonato obtenido el año pasado. Y para redondear una actuación sobresaliente, varios integrantes de la delegación obtuvieron distinciones individuales: Federico Soria, de Huasa Pampa, Monteros, fue el goleador; Martín Cabrera, de Leales, recibió el reconocimiento a la valla menos vencida, y Claudio Varela, de San Miguel de Tucumán, fue elegido como el mejor director técnico.
Un deporte con reglas propias
Montenegro explica que la disciplina tiene condiciones específicas para los jugadores de campo y los arqueros. “Los jugadores de campo son amputados de miembro inferior, o sea una pierna, por problemas oncológicos, accidentes o lo que fuera, y juegan sin prótesis. Al arco van chicos con amputación en miembro superior, un brazo o una mano, o que nacieron con alguna malformación”, dijo.
En cuanto a los elementos de juego, precisa: “Se usan bastones canadienses que son específicos para este deporte. La verdad que son caros porque se usan los de acero inoxidable para no romperlos cuando nos chocamos o tenemos contacto; se juega casi con las mismas reglas del fútbol convencional”, agregó.
La actividad del grupo también tiene una dimensión social. Desde hace dos años, la Fundación Amputados “Creando Futuro”, con sede en Lules, brinda acompañamiento psicológico y asesoramiento legal gratuito para tramitar el Certificado Único de Discapacidad. Además, promueve disciplinas adaptadas, como el básquet en silla de ruedas. “Muchas veces uno tiene que estar con gente que tiene la misma problemática para que entienda lo que uno pasa; por ahí con alguien que no la tiene es difícil comentarle el dolor, cómo nos sentimos y las situaciones del día a día”, reflexionó Montenegro.
El plantel reúne a casi 25 deportistas que viajan desde Lules, Famaillá, Monteros, Graneros, La Cocha, Banda del Río Salí y San Miguel de Tucumán. Las prácticas se desarrollan los martes y jueves en el Complejo Batalla de Tucumán, en Bella Vista.
Los gastos de traslado y logística se cubren con aportes externos, y el principal anhelo es contar con una infraestructura propia que les permita sostener el proyecto. “El objetivo de este equipo es más que nada llegar a tener un club que sea nuestro, que nos dé sentido de pertenencia. Soñamos con tener una cancha propia, un vestuario acondicionado para personas con discapacidad, nuestras pelotas, pecheras y camisetas. Hoy nos prestan el predio, pero capaz que el día de mañana nos dicen que no podemos entrenarnos más y tenemos que salir a buscar otro lugar. Por eso, tener nuestra casa propia es nuestro gran objetivo”, concluyó.