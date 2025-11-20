Un sueño que empezó en 2019, un subcampeonato inolvidable y el pasaje a la Copa: Los Leones llevarán el fútbol de amputados tucumano a la Libertadores

Entre esas historias está la de "Maxi" Montenegro. Sufrió un accidente de tránsito hace 20 años. La amputación fue el inicio de un proceso que no se mide en días ni meses, sino en decisiones internas. Aceptar, adaptarse, volver a aprender a moverse. Él lo cuenta sin dramatizaciones, casi con serenidad: “Al principio uno no acepta. Después va entendiendo sus límites y sus nuevas posibilidades. Yo trato de vivir mi vida de manera normal, con mis tiempos y mis formas”. "Maxi" es jugador, pero también presidente de la Fundación Amputados Creando Futuros, desde donde se acompaña a otras personas a enfrentar el mismo camino: acceder a prótesis, orientación legal, contención emocional y actividades deportivas. “El acompañamiento no es sólo físico. Hay un antes, un durante y un después”, dice.