Política

Paro de médicos del PAMI por 96 horas: reclaman una suba de honorarios y podrían suspenderse los turnos

Los profesionales cuestionan los montos que reciben por afiliado y exigen una actualización de los valores que paga el organismo.

Los jubilados podrían perder atención médica por un paro en el PAMI.
Los jubilados podrían perder atención médica por un paro en el PAMI.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Médicos y odontólogos de PAMI inician un paro nacional de 96 horas desde este martes en todo el país para exigir un aumento urgente en el pago de sus servicios.
  • La protesta de Appamia sigue a un paro de 72 horas. Cobran $2.700 y $374 por paciente y reclaman subas a $4.500 y $3.000 para costear el funcionamiento.
  • La medida amenaza con suspender o reprogramar turnos de jubilados en todo el país, a la espera de que el organismo responda al reclamo para destrabar el conflicto.
Resumen generado con IA

Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) realizarán un paro nacional de 96 horas desde mañana hasta el viernes. La medida, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (Appamia), responde al reclamo de una actualización de los honorarios y podría afectar los turnos programados de jubilados y pensionados en todo el país.

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El conflicto gira en torno a los montos que el organismo paga por cada afiliado. Según los profesionales, los médicos de cabecera perciben actualmente $2.700 por paciente, mientras que los odontólogos reciben $374. Consideran que esos valores quedaron rezagados frente a los costos actuales y reclaman una recomposición que permita sostener la atención.

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La medida de fuerza se produce pocos días después de otro paro de 72 horas y apunta a conseguir una respuesta concreta de las autoridades del PAMI. Durante las cuatro jornadas, la prestación dependerá de la adhesión de cada profesional, por lo que algunas consultas podrían ser suspendidas o reprogramadas.

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Cuánto cobran los médicos y odontólogos por afiliado

El principal reclamo de los profesionales está relacionado con el valor de la cápita, el monto fijo que el PAMI abona mensualmente por cada afiliado asignado a un prestador, independientemente de que el paciente concurra o no a una consulta.

De acuerdo con los valores informados por el sector, los médicos de cabecera cobran $2.700 por afiliado, mientras que los odontólogos perciben $374. Frente a esos montos, los profesionales solicitan elevar la cápita médica a $4.500 y la odontológica a $3.000.

Los trabajadores sostienen que una actualización resulta necesaria para afrontar los costos de funcionamiento de los consultorios y garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados.

Qué pasará con los turnos programados del PAMI

El paro se extenderá durante cuatro días, del martes 13 al viernes 16 de octubre. En ese período, los turnos programados con médicos de cabecera y odontólogos que adhieran a la protesta podrían verse afectados.

Ante esta situación, se recomienda a los afiliados comunicarse previamente con sus profesionales para confirmar si se mantendrá la atención o si será necesario reprogramar la consulta.

La medida no implica necesariamente la suspensión de todos los turnos, ya que su alcance dependerá de la adhesión de cada prestador. Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y los profesionales esperan una respuesta del organismo a su pedido de actualización de los honorarios.

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