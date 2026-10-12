Paro de médicos del PAMI por 96 horas: reclaman una suba de honorarios y podrían suspenderse los turnos

Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) realizarán un paro nacional de 96 horas desde mañana hasta el viernes. La medida, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (Appamia), responde al reclamo de una actualización de los honorarios y podría afectar los turnos programados de jubilados y pensionados en todo el país.