Inauguraron obras hídricas para proteger 17 barrios de San Miguel de Tucumán

Los problemas de inundaciones que afectan desde hace años a distintos barrios del sur de San Miguel de Tucumán motivaron una intervención sobre dos de los principales canales de desagüe de ese sector de la ciudad. Después de seis meses de trabajos, la Municipalidad y el Gobierno provincial inauguraron una obra hídrica que busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir los anegamientos en 17 barrios de la Capital. La inversión superó los $1.358 millones y fue financiada en partes iguales por ambas administraciones.
La intervención comprendió el ensanchamiento y la adecuación de 3,9 kilómetros de los canales Nueva Esperanza y Alejandro Heredia, además de la construcción de cinco alcantarillas de hormigón armado. Los trabajos se realizaron en el sector del Parque Logístico Tucumán, ubicado en el barrio 360 Viviendas, y apuntan a aumentar la capacidad de evacuación del agua hacia el río Salí.
La inauguración estuvo encabezada por la intendenta Rossana Chahla y el vicegobernador Miguel Acevedo, quienes destacaron el financiamiento conjunto de la obra, acordado con el gobernador Osvaldo Jaldo. Según las estimaciones oficiales, el sistema beneficiará a unas 20.000 familias de la zona sur, entre ellas las residentes de Las Rosas del Sur, Nueva Esperanza, Nueva Esperanza II y Ampliación Federal.
El secretario de Obras Públicas municipal, Claudio Bravo, explicó que el sector presenta dificultades para evacuar el agua debido a las características del terreno y a la presencia de estructuras que condicionan su circulación. “Es una zona muy deprimida”, señaló, y precisó que el agua queda atrapada por el terraplén del Gran Canal Sur y las vías del ferrocarril, especialmente en los sectores cercanos a la calle Jujuy.
Para modificar esa situación, se realizaron tareas de limpieza, excavación y profundización de los cauces, con un movimiento de suelo superior a los 39.000 metros cúbicos. En el Canal Alejandro Heredia se intervinieron casi dos kilómetros para recuperar su capacidad de descarga hacia el río Salí, mientras que en Nueva Esperanza los trabajos abarcaron 1,89 kilómetros, incluido el tramo que atraviesa la Autopista Sur.
Según los datos técnicos municipales, la capacidad de conducción del Canal Nueva Esperanza pasó de aproximadamente seis a más de 15 metros cúbicos por segundo sin desbordes. Además, se construyeron cinco alcantarillas de cuatro metros de ancho por 2,20 metros de altura, que permitirán transportar mayores volúmenes de agua y facilitarán las tareas de mantenimiento.
Acevedo explicó que las nuevas dimensiones permitirán el ingreso de maquinaria para retirar barro y residuos acumulados después de las tormentas, una tarea que resultaba más difícil con las estructuras anteriores. Por su parte, Bravo indicó que el descenso del nivel del río Salí permitió mejorar las pendientes y facilitar la evacuación del agua acumulada. “Estamos empezando a resolver gran parte de los problemas”, sostuvo.
Chahla aseguró que los trabajos, iniciados en abril, se completaron en seis meses y que el sistema ya se encuentra operativo ante la proximidad de la temporada de lluvias. “No venimos a inaugurar una obra que después se va a terminar. Esta obra ya está terminada”, afirmó. También indicó que continúan las tareas preventivas de limpieza de canales y alcantarillas para evitar obstrucciones por residuos.
Trabajos pendientes
Pese a la inauguración, las autoridades reconocieron que la intervención no elimina por completo los problemas de inundaciones de la ciudad. “No se va a solucionar todo”, admitió Acevedo, quien señaló que los trabajos forman parte de un programa de infraestructura hídrica más amplio.
Bravo adelantó que la Municipalidad continuará con el reemplazo de alcantarillas de menores dimensiones sobre la calle Jujuy y con la conexión de otros desagües ubicados junto a las vías ferroviarias con el Canal Alejandro Heredia.
También mencionó dos proyectos de mayor envergadura: el Canal Norte Panamá, paralelo a las vías del Ferrocarril Mitre, y otra intervención sobre la calle Alsina, en el sur de la ciudad, paralela al Canal San Cayetano. Ambas iniciativas requieren financiamiento externo y todavía se encuentran en etapa de gestión.
En paralelo, el Municipio comenzó otra obra hídrica en el barrio Margaritas, en el noreste de la Capital, también financiada conjuntamente con la Provincia.
“Falta mucho”, reconoció Chahla al referirse a las necesidades de infraestructura de la ciudad. La intendenta explicó que el crecimiento urbano no estuvo acompañado por una expansión equivalente de los sistemas de desagüe y sostuvo que las restricciones económicas limitan la posibilidad de ejecutar nuevas intervenciones.
Acevedo, por su parte, advirtió que la caída de la coparticipación nacional y del consumo condiciona los recursos disponibles para obras públicas.
Con el nuevo sistema ya habilitado, las próximas precipitaciones permitirán evaluar su funcionamiento y comprobar en qué medida las modificaciones realizadas reducen los anegamientos en los barrios alcanzados por el proyecto.
Una espera de casi 20 años: José Coronel llevó a la inauguración un recorte de LA GACETA de 2007
Con una vieja página de LA GACETA en sus manos, José Coronel recordó las inundaciones que durante décadas afectaron al barrio 360 Viviendas. El recorte, publicado el 16 de enero de 2007, mostraba las consecuencias de uno de los temporales más graves que sufrió la zona. “Nos llegó el agua hasta la cintura, perdimos todo”, recordó el vecino, quien aseguró que cada tormenta significaba volver a empezar y comprar camas, heladeras y otros elementos esenciales.
“Hoy para mí es un día especial, un día de alegría, de vida”, expresó en diálogo con radio Del Plata. También destacó la calidad de los trabajos realizados y manifestó su esperanza de que las inundaciones dejen de afectar a las familias. “Esto va a ser para muchas generaciones”, aseguró.