Inauguraron obras hídricas para proteger 17 barrios de San Miguel de Tucumán

Los problemas de inundaciones que afectan desde hace años a distintos barrios del sur de San Miguel de Tucumán motivaron una intervención sobre dos de los principales canales de desagüe de ese sector de la ciudad. Después de seis meses de trabajos, la Municipalidad y el Gobierno provincial inauguraron una obra hídrica que busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir los anegamientos en 17 barrios de la Capital. La inversión superó los $1.358 millones y fue financiada en partes iguales por ambas administraciones.