Qué buscan los argentinos en un empleo: el factor que ya pesa tanto como el salario
Un estudio de Randstad reveló que la flexibilidad y la posibilidad de organizar los horarios son factores cada vez más importantes para los trabajadores. Además, el 31% de los argentinos renunció a un empleo por falta de flexibilidad.
Resumen para apurados
- Un informe de Randstad reveló que el 80% de los trabajadores en Argentina prioriza el balance entre vida y empleo al nivel del salario para definir su futuro laboral.
- El estudio global encuestó a más de 700 argentinos; mostró que el 31% renunció por falta de flexibilidad y un 40% rechazaría ofertas sin control sobre sus horarios.
- La demanda de autonomía y esquemas híbridos se consolidó en todas las edades, obligando a las empresas a rediseñar sus propuestas para retener y captar talento.
El equilibrio entre el trabajo y la vida personal gana peso en las decisiones laborales de los argentinos. Según la edición 2026 del Randstad Workmonitor, el 80% de los trabajadores del país considera que este factor es clave al momento de evaluar un empleo o decidir un cambio de trabajo.
El relevamiento también muestra que la flexibilidad, la autonomía y las condiciones para compatibilizar las obligaciones laborales con la vida personal influyen cada vez más en las expectativas de los trabajadores. Aunque el salario continúa como el principal factor de atracción, los aspectos no monetarios adquieren mayor relevancia a la hora de elegir un empleador.
Qué países de la región priorizan más el equilibrio entre trabajo y vida personal
La Argentina se ubica entre los países de la región donde más se valora la conciliación entre el empleo y la vida personal. De acuerdo con el informe de Randstad, Chile encabeza la comparación, con el 83% de los trabajadores que considera importante este aspecto.
En la Argentina y México, la proporción alcanza el 80%, mientras que en Uruguay llega al 78%.
Para Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, el trabajo ya no representa solamente una fuente de ingresos, sino también un espacio de crecimiento, aprendizaje y realización personal.
La directiva señaló que las expectativas de los trabajadores incluyen cada vez más cuestiones vinculadas con el bienestar, la satisfacción y la posibilidad de desarrollar una vida por fuera de las obligaciones laborales. Según explicó, esta tendencia, impulsada inicialmente por las nuevas generaciones, se extendió a trabajadores de todas las edades.
El 31% de los argentinos renunció a un empleo por falta de flexibilidad
Uno de los datos más relevantes del estudio es la cantidad de trabajadores que decidió dejar un empleo porque las condiciones laborales no se adaptaban a sus necesidades personales.
En la Argentina, el 31% de los encuestados afirmó haber renunciado a un trabajo por falta de flexibilidad. La cifra se ubica por debajo de México, donde alcanza el 41%, y de Chile, con el 35%. En Uruguay, el porcentaje es del 33%.
La autonomía también aparece como un factor importante. El 20% de los trabajadores argentinos aseguró haber renunciado a un empleo por no contar con suficiente independencia para organizar su agenda, establecer plazos o decidir cómo realizar sus tareas.
En este indicador, Chile registra el 25%, México el 24% y Uruguay el 21%.
Los resultados muestran que las condiciones de trabajo pueden influir tanto en la decisión de aceptar una propuesta como en la de permanecer en una empresa.
Cuántos argentinos rechazarían un empleo sin flexibilidad horaria
La posibilidad de organizar los horarios es otro de los aspectos centrales para los trabajadores. Según el informe, el 40% de los argentinos no aceptaría un empleo que no le permitiera flexibilidad horaria ni controlar su propia agenda, incluso si pudiera elegir sin condicionamientos.
En México, el porcentaje llega al 43%; en Chile, al 41%; y en Uruguay, al 36%.
La flexibilidad respecto del lugar de trabajo también incide en las decisiones. El 36% de los argentinos rechazaría una propuesta laboral que no le ofreciera alternativas sobre dónde trabajar.
En este punto, la proporción asciende al 41% en México y al 39% en Chile, mientras que en Uruguay alcanza el 30%.
Estas preferencias incluyen la posibilidad de trabajar de manera remota o bajo esquemas híbridos, que combinan la presencialidad con el trabajo desde el hogar. También contemplan factores como la distancia entre la vivienda y la oficina y el tiempo destinado a los traslados.
Avila sostuvo que las expectativas vinculadas con la flexibilidad y la conciliación entre trabajo y vida personal se mantienen firmes, incluso en el contexto actual del mercado laboral. Además, destacó que los trabajadores tienen cada vez más claras sus prioridades y están menos dispuestos a resignarlas.
Cómo se hizo el estudio de Randstad sobre el mercado laboral
Los datos forman parte del Randstad Workmonitor 2026, un relevamiento que analiza las expectativas, los estados de ánimo y los comportamientos de los trabajadores en 35 países.
El trabajo de campo fue realizado por Evalueserve a partir de encuestas a 752 trabajadores de la Argentina, 750 de Chile, 752 de México y 300 de Uruguay. A nivel global, el estudio reunió una muestra de 26.824 personas de entre 18 y 67 años que trabajan en relación de dependencia durante más de 24 horas semanales.
La investigación también incorporó las opiniones de 1.225 empleadores de los mercados relevados y datos de más de tres millones de ofertas de empleo recopilados por Randstad Market Intelligence.