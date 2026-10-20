LG PlayPanorama Tucumano

Hoy, en "Panorama Tucumano": entrevista a Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

Federico van Mameren.
Federico van Mameren.
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

¿Qué necesitan aprender los jóvenes para afrontar los desafíos del mundo que viene? ¿Qué habilidades marcarán la diferencia en los próximos años? Esas serán algunas de las preguntas que atravesarán la edición de esta noche de “Panorama Tucumano”, que tendrá como invitado a Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre e impulsor de Elevate Tucumán.

El programa insignia de LG Play, conducido por Federico van Mameren, pondrá el foco en la formación de las nuevas generaciones, las herramientas necesarias para desenvolverse en un mundo en transformación y las oportunidades que tiene Tucumán para sus jóvenes.

Además, los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí. En el segmento “Punto y Aparte”, Marcelo Aguaysol analizará las repercusiones y lo que dejaron los actos por el Día de la Lealtad peronista en Tucumán.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

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