Hoy, en "Panorama Tucumano": entrevista a Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre

¿Qué necesitan aprender los jóvenes para afrontar los desafíos del mundo que viene? ¿Qué habilidades marcarán la diferencia en los próximos años? Esas serán algunas de las preguntas que atravesarán la edición de esta noche de “Panorama Tucumano”, que tendrá como invitado a Jacobo Cohen Imach, vicepresidente de Mercado Libre e impulsor de Elevate Tucumán.