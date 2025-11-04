Jacobo Cohen Imach, vice de Mercado Libre, llega a Tucumán para “Elevate”: “Emprender no es solo fundar una empresa, es una manera de ver el mundo”

Este jueves, el teatro Mercedes Sosa será el escenario de la primera edición de Elevate Tucumán, una jornada que reunirá a estudiantes, docentes, empresarios y mentores con el propósito de inspirar y despertar el espíritu emprendedor en los jóvenes. El evento se realizará de 8.30 a 12.30 y los interesados deben inscribirse a través de un formulario en el Instagram del evento: @elevatetucumán.
Entre los protagonistas de esta iniciativa estará Jacobo Cohen Imach, tucumano, vicepresidente de Mercado Libre, quien participará como mentor y referente en el encuentro. En diálogo con Panorama Tucumano, programa de LA GACETA conducido por Federico van Mameren, habló a través de videollamada con Carolina Servetto sobre el sentido de esta propuesta y sobre su experiencia personal en el mundo del emprendedurismo y la innovación.
- ¿Qué es Elevate Tucumán?
- Elevate nace como un proyecto de un grupo de empresarios a los que nos movía un interés común: ver cómo podíamos generar un cambio en la mentalidad de los jóvenes y así empezar a transformar Tucumán. Estamos convencidos de que el cambio debe empezar por uno mismo y dar el ejemplo. Nos propusimos mentorear y ayudar a los estudiantes del último año de las escuelas secundarias para sembrarles el gen emprendedor. La idea es que, al terminar la escuela, piensen de una forma distinta. Ser emprendedor es un modo de vida, una forma diferente de encarar los desafíos. Lo que queremos es transmitirles esa aspiración a los alumnos.
- Conocen Tucumán muy bien. ¿Qué semilla pudieron captar en los jóvenes que los impulsa a trabajar en esto?
- Lo que me impulsa a mí y al resto de los empresarios es que queremos ayudar a transformar una mentalidad. El NOA en general, y Tucumán en particular, tienen un espíritu muy emprendedor. El gen está, y vimos la oportunidad de trabajar con los jóvenes. Estamos convencidos de que la forma de hacerlo es liderando con el ejemplo. Cuando uno hace lo que dice y dice lo que hace, cuando muestra cómo encara los obstáculos, cuando lidera con el ejemplo, los cambios se terminan dando. Creo que hoy hay más oportunidades que nunca y que vivimos un momento histórico en el que la humanidad se replantea todo lo que conoce. Eso nos pone a todos en el mismo punto de partida. Cuando vine a Buenos Aires, hace 26 años, se decía: “Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires”. Eso no funciona más. Ahora es irrelevante el código postal. Los jóvenes del último año van a salir al mundo en el momento en que el mundo está siendo reconfigurado, y eso les da una ventaja.
- Hiciste hincapié en el concepto de aprender haciendo. ¿Cómo era el rol del empresario antes y cómo es ahora?
- Estoy hace 26 años en el mundo de la tecnología. Emprender es un camino plagado de éxitos y fracasos, más fracasos que éxitos. Es una manera de ayudar al que sigue con generosidad para generar una sociedad más equitativa y justa. En Elevate hay mentores de distintos ámbitos, lo que hace que la mirada sea mucho más rica y amplia. Lo pensamos en mayo y en julio ya estábamos mentoreando 10 escuelas. Hay muchas ganas de parte del empresariado, que se da cuenta del rol social que tiene y de la importancia de transmitir e inspirar a otros para generar cambios y un impacto real en los jóvenes y en el futuro de Tucumán.
- Mencionaste el hecho de proyectar a largo plazo. ¿Qué pasa cuando las condiciones económicas no están claras? ¿Qué consejo les das a los emprendedores?
- Emprender es un camino que normalmente no se transita solo, sino en equipo. Los vaivenes de la coyuntura económica y política forjaron esa resiliencia que te nombré antes. A los emprendedores les pasa lo mismo que a la sociedad cuando empieza un proyecto: el éxito tal vez llegue o tal vez no, pero se aprende de los fracasos para no repetirlos. El camino no es lineal y eso nos diferencia a los argentinos, porque desde que nacemos vivimos con estos vaivenes. Eso nos da una piel más gruesa para encarar los obstáculos. Estamos acostumbrados a convivir con la incertidumbre, y emprender es, de alguna manera, aprender a convivir con ella.
- Dijiste en otra entrevista que de chico eras muy obstinado. ¿Tenés en tu memoria momentos en los que hayas tenido que sortear situaciones difíciles y decir “vamos de nuevo”?
- Sigo siendo muy obstinado. Me pasa todos los días en el trabajo. En Mercado Libre tenemos una cultura en la que debemos ser creativos y aprender a tomar riesgos. Sabemos que nos vamos a equivocar, pero la equivocación no está penalizada. Lo que se penaliza es cometer dos veces el mismo error. Todos los días hago cosas que luego reviso y pienso que podrían haber sido de otra manera. Entonces lo vuelvo a hacer y no pasa nada. Nadie en esta compañía se enamora de sus propias ideas. Tenemos espíritu crítico. Recuerdo algo que me pasó hace 26 años. La noche antes de viajar dudé: “¿Estaré haciendo bien?”. En cuanto tuve ese pensamiento me dije que prefería hacerlo y aprender antes que arrepentirme de no haberme animado.
- ¿Cuándo es el momento de decir “esto no va” a la hora de emprender?
- Lo más importante es tener autocrítica y una vara alta con uno mismo, pero a la vez ser lógico. También, es fundamental rodearse de un buen equipo, que no te diga solo lo que querés escuchar. Cuando uno se rodea de gente que lo desafía, los resultados son buenos.
- ¿Cómo es tu presente en Mercado Libre?
-“Es muy divertido y desafiante. Alguien me preguntó qué me mantenía haciendo lo mismo durante tanto tiempo y en el mismo lugar. Mi respuesta fue: ‘No estuve haciendo lo mismo ni estuve en el mismo lugar’. Mi trabajo cambia día a día, es dinámico y nos obliga a pensar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Forjamos nuestro futuro y lo delineamos”.
-¿Es una característica de Mercado Libre la innovación constante?
-“Sin dudas, y debería ser una obligación de todo el mundo. Quien no analice lo que está haciendo quedará obsoleto, y eso sucederá en corto plazo. Hay que tomarlo como una forma de vida. Emprender no es solamente fundar una empresa, es una manera de ver el mundo. Es estar atento a las oportunidades y, después de detectarlas, pensar cómo resolverlas y ejecutarlas”.
-¿Quién fue tu mentor?
-“Tuve muchos mentores a lo largo de mi vida. El primero fue mi papá, porque aprendí viéndolo desde muy chico. Durante los veranos terminaba las clases y me iba a trabajar con él en su negocio. Fue el primero al que le hice lo que en inglés se llama ‘elevator pitch’, un discurso corto para transmitir una idea y lograr que el otro se enganche. Mi papá tenía negocios de ropa y la confeccionaba. A los 11 años vi rollos de tela de jean y le propuse hacer mochilas con ese material. Le pareció buenísimo, hablamos del negocio, me dio consejos, pero también me desafió. Fue un gran aprendizaje que entendí con el tiempo. Confió en mí y me dijo: ‘Creo en vos. Lo vas a poder hacer, tenés todo lo que se necesita’. Uno debe tener los pies sobre la tierra para darse cuenta de que no sabe todo, y está bien no saberlo. Por eso debe apoyarse en quienes tienen más experiencia. Cuando estás abierto a aprender, eso tiene un impacto fenomenal en la vida”.
-¿Qué te deja, en lo personal, mentorear?
-“Lo hago hace muchos años con emprendedores tucumanos, pero es la primera vez que lo hago con chicos del secundario. Me enriquece mucho mentorear. Me permite aprender, escuchar, transmitir, inspirar y generar algo en esas personas que fueron mentoreadas, porque en un futuro seguramente serán mentores. Se arma una cadena positiva, porque quien recibe el tiempo generoso de otro lo va a transmitir, seguramente, de la misma manera”.
-¿Se puede medir el éxito del mentoreo en los emprendedores?
-“El éxito no es inmediato. Se va sembrando permanentemente en otras personas, aunque sea en una mínima parte. Si al estudiante le quedaron las ganas de emprender, ya es un logro. Sabemos que vivimos en un país con muchas necesidades, pero es importante saber transmitir el mensaje y cambiarle la cabeza a alguien”.