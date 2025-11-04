Jacobo Cohen Imach, vice de Mercado Libre, llega a Tucumán para “Elevate”: “Emprender no es solo fundar una empresa, es una manera de ver el mundo”

- Lo que me impulsa a mí y al resto de los empresarios es que queremos ayudar a transformar una mentalidad. El NOA en general, y Tucumán en particular, tienen un espíritu muy emprendedor. El gen está, y vimos la oportunidad de trabajar con los jóvenes. Estamos convencidos de que la forma de hacerlo es liderando con el ejemplo. Cuando uno hace lo que dice y dice lo que hace, cuando muestra cómo encara los obstáculos, cuando lidera con el ejemplo, los cambios se terminan dando. Creo que hoy hay más oportunidades que nunca y que vivimos un momento histórico en el que la humanidad se replantea todo lo que conoce. Eso nos pone a todos en el mismo punto de partida. Cuando vine a Buenos Aires, hace 26 años, se decía: “Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires”. Eso no funciona más. Ahora es irrelevante el código postal. Los jóvenes del último año van a salir al mundo en el momento en que el mundo está siendo reconfigurado, y eso les da una ventaja.