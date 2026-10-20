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“Lo viví como padre”: Orfila contó cómo acompañó a Mauro Verón tras su lesión en San Martín

En diálogo con LA GACETA, el DT relató que lo esperó en la clínica. Además, se refirió a Ovando, Moreno y Kevin López.

LA PEOR NOTICIA. Verón sale en camilla ante Midland; sufrió la rotura del ligamento colateral externo derecho.
LA PEOR NOTICIA. Verón sale en camilla ante Midland; sufrió la rotura del ligamento colateral externo derecho. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de San Martín de Tucumán, Alejandro Orfila, detalló cómo contuvo a Mauro Verón tras sufrir una grave lesión de rodilla frente a Midland para apoyarlo anímicamente.
  • Verón sufrió la rotura del ligamento colateral externo, convirtiéndose en el cuarto jugador del plantel tucumano con una lesión ligamentaria grave durante esta temporada.
  • Con meses de recuperación por delante, la baja de Verón debilita el ataque de San Martín, sumándose a otras ausencias ofensivas clave de cara al duelo ante Quilmes.
Resumen generado con IA

La imagen de Mauro Verón retirándose en camilla frente a Midland anticipaba lo peor. Fue en una jugada del primer tiempo, antes del 1-0 del “Funebrero”, y Diego Diellos tuvo que reemplazarlo. Los estudios confirmaron después el diagnóstico: rotura del ligamento colateral externo y distensión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Es la cuarta lesión ligamentaria de la temporada en el plantel de San Martín. Las tres anteriores, las de Lautaro Ovando, Nicolás Moreno y Kevin López, ocurrieron con Andrés Yllana como entrenador. En diálogo con LA GACETA, Alejandro Orfila buscó explicar ese número. “Esas lesiones son infortunios del deporte. Que le pasen cuatro en una temporada a un equipo no es normal, pero es producto del deporte. Les pasa a los que están bien preparados y a los que están más o menos, por la intensidad con la que se juega, los roces y la fuerza que hoy tienen los futbolistas”, explicó.

Para un futbolista, una lesión de rodilla de este tipo suele implicar una recuperación de varios meses y un golpe anímico difícil de digerir. Por eso, el DT puso el foco en lo humano. “Mauro no está con su familia, está solo. Los padres están en su pueblo”, detalló.

Orfila contó cómo vivió las horas posteriores. “Lo contuve cuando vino en la camilla. Después lo dejé tranquilo y al día siguiente le escribí a la mañana para saber a qué hora tenía el turno de la resonancia. Me fui a esperarlo a la clínica”, relató. Verón llegó acompañado por su padre, que había viajado esa misma noche. “Lo ayudé a hacer todos los trámites. Más que nada lo contuve como persona, porque es lo que necesita. No lo viví personalmente, pero lo viví con mi hijo, como padre”, agregó. Apenas recibió el informe, se comunicó con el jugador y le pidió a la profesional que trabaja el aspecto emocional del plantel que lo acompañara de cerca.

El apoyo de Orfila a Ovando y López

La misma lógica aplica con quienes atraviesan la rehabilitación más larga. Después de un partido, se quedó con Ovando, Moreno y López. “Les dije que tienen que estar bien ahora, no cuando empiecen a entrenarse con normalidad. Les demuestro que me interesan ahora. Después, cuando te necesitamos, todos venimos, te palmeamos y te abrazamos. ¿Por qué no nos preocupamos antes?”, sostuvo.

Incluso se toma tiempo para estudiarlos. “Me senté a ver partidos de Kevin López y le pregunté en qué posición se siente más cómodo. Me gusta tenerlos bien a todos”, contó. También les permite viajar para estar con sus familias. “Están viviendo una situación compleja y necesitan esa contención. En eso tengo contemplación”, concluyó.

Contra Quilmes, el sábado, ausencia de Verón se sumará a las de Cisnero y Bruno Cabrera: tres bajas ofensivas.

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