“Lo viví como padre”: Orfila contó cómo acompañó a Mauro Verón tras su lesión en San Martín

Orfila contó cómo vivió las horas posteriores. “Lo contuve cuando vino en la camilla. Después lo dejé tranquilo y al día siguiente le escribí a la mañana para saber a qué hora tenía el turno de la resonancia. Me fui a esperarlo a la clínica”, relató. Verón llegó acompañado por su padre, que había viajado esa misma noche. “Lo ayudé a hacer todos los trámites. Más que nada lo contuve como persona, porque es lo que necesita. No lo viví personalmente, pero lo viví con mi hijo, como padre”, agregó. Apenas recibió el informe, se comunicó con el jugador y le pidió a la profesional que trabaja el aspecto emocional del plantel que lo acompañara de cerca.