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Malas noticias en San Martín: Mauro Verón se rompió los ligamentos y estará ocho meses afuera

El delantero tucumano había salido en camilla durante el triunfo del "Santo" ante Midland, y los estudios confirmaron el peor pronóstico. La lesión lo deja fuera del tramo final de la temporada y recién podría volver para el segundo semestre de 2027.

DOLOR. Mauro Verón se había retirado en camilla y el diagnóstico confirmó lo que se temía: rotura de ligamentos.
DOLOR. Mauro Verón se había retirado en camilla y el diagnóstico confirmó lo que se temía: rotura de ligamentos. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mauro Verón, delantero de San Martín de Tucumán, sufrió la rotura de ligamentos en su pierna derecha ante Midland y estará inactivo durante ocho meses.
  • El atacante se lesionó al rematar al arco a los diez minutos del partido. Acumulaba cuatro goles y cuatro asistencias, afianzado como titular en las últimas siete fechas.
  • La baja obliga al técnico Alejandro Orfila a rearmar el ataque para la recta final del torneo, iniciando con la visita clave a Quilmes por la fecha 35 de la Primera Nacional.
Resumen generado con IA

La gran victoria 3 a 2 ante Midland terminó dejando también un saldo negativo para San Martín de cara al cierre de la fase regular de la Primera Nacional. Los estudios médicos confirmaron que Mauro Verón sufrió la rotura de ligamentos de su pierna derecha, una lesión que demandará aproximadamente ocho meses de recuperación y lo margina de lo que resta del certamen.   

El delantero tucumano de 27 años debió dejar la cancha en camilla a los 10 minutos del primer tiempo tras rematar al arco y sentir la molestia en la rodilla, siendo reemplazado por Diego Diellos. Con la confirmación del parte médico, el atacante recién podrá proyectar su regreso a la actividad oficial para la segunda parte de 2027.

La baja de Verón obliga a Alejandro Orfila a retocar el ataque en el tramo definitorio de la temporada. El futbolista se había afianzado como titular en las últimas siete presentaciones, con un registro de cuatro goles y cuatro asistencias en 13 partidos disputados (nueve desde el arranque), por lo que el cuerpo técnico deberá definir quién ocupará el centro del ataque para la visita a Quilmes por la fecha 35.

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