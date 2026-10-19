Malas noticias en San Martín: Mauro Verón se rompió los ligamentos y estará ocho meses afuera

La baja de Verón obliga a Alejandro Orfila a retocar el ataque en el tramo definitorio de la temporada. El futbolista se había afianzado como titular en las últimas siete presentaciones, con un registro de cuatro goles y cuatro asistencias en 13 partidos disputados (nueve desde el arranque), por lo que el cuerpo técnico deberá definir quién ocupará el centro del ataque para la visita a Quilmes por la fecha 35.