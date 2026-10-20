Central Norte fue sede de una nueva capacitación para árbitros

Según explicó un allegado a la organización, estas jornadas tendrán continuidad, con nuevas instancias de formación destinadas a mejorar la preparación de los árbitros y acompañar su crecimiento profesional. Además de reafirmar la importancia de generar espacios de aprendizaje e intercambio, en los que la actualización de conocimientos y el entrenamiento resultan fundamentales para el desempeño dentro del campo de juego.