Central Norte fue sede de una nueva capacitación para árbitros

Resumen para apurados
- Central Norte albergó una capacitación arbitral de AFA para actualizar los conocimientos y la toma de decisiones de los jueces deportivos.
- Los exárbitros Pezzotta, Lechner y Álvarez de Olivera coordinaron la jornada con prácticas de campo y módulos teóricos impulsados por la UADA.
- El Consejo Federal dará continuidad a estas instancias formativas para optimizar el rendimiento técnico y profesional de los colegiados en el país.
Las instalaciones del club Central Norte fueron escenario de la segunda capacitación destinada a árbitros, una jornada orientada a fortalecer la formación y actualizar los conocimientos de quienes se desempeñan en la actividad.
La capacitación estuvo a cargo de los ex jueces Sergio Pezzotta, Gustavo Lechner y Estela Álvarez de Olivera, quienes coordinaron las distintas actividades previstas durante el encuentro.
El programa incluyó trabajos de campo, ejercicios enfocados en la toma de decisiones y una instancia teórica sobre arbitraje. De esta manera, los participantes pudieron combinar la práctica con el análisis de situaciones propias de la función arbitral.
La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Consejo Federal y la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), con el objetivo de promover la capacitación continua y contribuir al desarrollo del arbitraje.
Según explicó un allegado a la organización, estas jornadas tendrán continuidad, con nuevas instancias de formación destinadas a mejorar la preparación de los árbitros y acompañar su crecimiento profesional. Además de reafirmar la importancia de generar espacios de aprendizaje e intercambio, en los que la actualización de conocimientos y el entrenamiento resultan fundamentales para el desempeño dentro del campo de juego.