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Central Norte fue sede de una nueva capacitación para árbitros

La jornada estuvo a cargo de Sergio Pezzotta, Gustavo Lechner y Estela Álvarez de Olivera. Hubo trabajos de campo, ejercicios de toma de decisiones y una instancia teórica sobre arbitraje.

TODOS JUNTOS. Los árbitros posaron juntos en el centro del campo de juego del estadio de Central Norte.
TODOS JUNTOS. Los árbitros posaron juntos en el centro del campo de juego del estadio de Central Norte. Foto gentileza de Belén Rodríguez
Por Redacción Deportes Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Central Norte albergó una capacitación arbitral de AFA para actualizar los conocimientos y la toma de decisiones de los jueces deportivos.
  • Los exárbitros Pezzotta, Lechner y Álvarez de Olivera coordinaron la jornada con prácticas de campo y módulos teóricos impulsados por la UADA.
  • El Consejo Federal dará continuidad a estas instancias formativas para optimizar el rendimiento técnico y profesional de los colegiados en el país.
Resumen generado con IA

Las instalaciones del club Central Norte fueron escenario de la segunda capacitación destinada a árbitros, una jornada orientada a fortalecer la formación y actualizar los conocimientos de quienes se desempeñan en la actividad.

La capacitación estuvo a cargo de los ex jueces Sergio Pezzotta, Gustavo Lechner y Estela Álvarez de Olivera, quienes coordinaron las distintas actividades previstas durante el encuentro.

El programa incluyó trabajos de campo, ejercicios enfocados en la toma de decisiones y una instancia teórica sobre arbitraje. De esta manera, los participantes pudieron combinar la práctica con el análisis de situaciones propias de la función arbitral.

EN LA SALA. Además de la parte en campo, los jueces recibieron una capacitación teórica. EN LA SALA. Además de la parte en campo, los jueces recibieron una capacitación teórica. Foto gentileza de Belén Rodríguez

La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Consejo Federal y la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA), con el objetivo de promover la capacitación continua y contribuir al desarrollo del arbitraje.

Según explicó un allegado a la organización, estas jornadas tendrán continuidad, con nuevas instancias de formación destinadas a mejorar la preparación de los árbitros y acompañar su crecimiento profesional. Además de reafirmar la importancia de generar espacios de aprendizaje e intercambio, en los que la actualización de conocimientos y el entrenamiento resultan fundamentales para el desempeño dentro del campo de juego.

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