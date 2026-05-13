Profesionalización y mirada federal: Sergio Pezzotta encabezó una jornada de capacitación arbitral en Tucumán

La visita de Sergio Pezzotta aportó un fuerte valor institucional y simbólico. Ex árbitro internacional FIFA, con trayectoria en competencias nacionales e internacionales, hoy ocupa un rol clave en la conducción gremial y formativa del arbitraje argentino a través de la UADA. Durante la jornada expresó que “el arbitraje cambió muchísimo” y que ya no alcanza únicamente con dirigir partidos, sino que se requiere preparación constante, estudio y profesionalización.