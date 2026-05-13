Profesionalización y mirada federal: Sergio Pezzotta encabezó una jornada de capacitación arbitral en Tucumán
Bajo la organización de la UADA y el Consejo Federal con el respaldo, el encuentro realizado en la sede de Central Norte combinó formación técnica en campo, análisis reglamentario sobre el VAR y un fuerte mensaje de expansión institucional para los árbitros del interior del país.
Resumen para apurados
- Sergio Pezzotta encabezó hoy una jornada de capacitación arbitral en Tucumán para profesionalizar a jueces del interior mediante formación técnica y teórica organizada por la UADA.
- Realizado en el club Central Norte, incluyó prácticas de campo y análisis del VAR. Pezzotta enfatizó que la preparación física y mental es vital ante la alta exigencia del fútbol.
- El evento impulsa la mirada federal y el crecimiento del arbitraje femenino. Estos programas buscan elevar el nivel técnico en las provincias y consolidar la estructura de la UADA.
La visita de Sergio Pezzotta aportó un fuerte valor institucional y simbólico. Ex árbitro internacional FIFA, con trayectoria en competencias nacionales e internacionales, hoy ocupa un rol clave en la conducción gremial y formativa del arbitraje argentino a través de la UADA. Durante la jornada expresó que “el arbitraje cambió muchísimo” y que ya no alcanza únicamente con dirigir partidos, sino que se requiere preparación constante, estudio y profesionalización.
“Hoy el árbitro necesita preparación física, mental, análisis de juego y capacidad de decisión en un fútbol cada vez más rápido y exigente”, sostuvo durante su exposición ante los participantes.
Un equipo de disertantes con experiencia en el arbitraje nacional
La capacitación contó además con la participación de un equipo de disertantes que aportó una mirada integral sobre la formación arbitral. Entre ellos se destacaron Marcelo Aumente y Gustavo Lechner, junto al propio Sergio Pezzotta.
Marcelo Aumente es un instructor y formador con experiencia en capacitaciones del arbitraje federal. Su intervención estuvo orientada a la actualización reglamentaria y al análisis de jugadas, con especial énfasis en la interpretación de situaciones de contacto, manos y criterios de decisión dentro del área.
Gustavo Lechner, por su parte, se desempeña como instructor y capacitador en el desarrollo práctico del arbitraje. Su enfoque estuvo centrado en la mecánica de desplazamiento, el posicionamiento en el campo de juego y la toma de decisiones en situaciones dinámicas, además del trabajo coordinado entre árbitro principal y asistentes.
Ambos disertantes trabajaron de manera complementaria junto a Pezzotta, integrando un esquema de formación que combinó experiencia dirigencial, actualización reglamentaria y aplicación práctica en campo.
Un trabajo integral en campo y aula
La capacitación se dividió en dos grandes instancias. En primer lugar, los árbitros realizaron ejercicios en el campo de juego, orientados al desplazamiento, posicionamiento, lectura de jugadas y coordinación entre árbitros y asistentes. Se trabajaron situaciones reales de partido, con especial énfasis en la toma de decisiones en movimiento y el manejo de la bandera en distintas circunstancias.
Luego, la actividad continuó en el aula con un módulo teórico enfocado en la interpretación del reglamento actual. Se abordaron temas clave como las disputas dentro del área, la interpretación de manos y brazos, y la unificación de criterios en jugadas polémicas, aspectos que hoy generan constante debate en el fútbol argentino.
El objetivo de esta etapa fue brindar herramientas concretas para que los árbitros del interior puedan consolidar su crecimiento y aspirar a competencias de mayor nivel dentro de la estructura federal.
“Uno nunca sabe cuándo puede llegar la oportunidad. Si el árbitro no está preparado, el tren pasa y no vuelve”, fue una de las frases que marcó el espíritu de la jornada.
El VAR y la discusión sobre el error
Uno de los ejes inevitables del encuentro fue el análisis del VAR y su impacto en el arbitraje moderno. Lejos de cuestionar la herramienta, Pezzotta se mostró a favor de su implementación como mecanismo de apoyo para reducir el margen de error.
“Todo lo que ayude a reducir el margen de error es bienvenido. El VAR vino a aportar claridad en situaciones complejas”, señaló.
Sin embargo, aclaró que el error arbitral no desaparece por completo, ya que el fútbol sigue dependiendo de decisiones humanas en contextos de alta velocidad y presión.
“El VAR no elimina el error, pero lo reduce. Lo importante es entenderlo como una herramienta de apoyo y no como un reemplazo del árbitro”, explicó.
También destacó la diferencia entre el análisis externo del juego y la vivencia dentro del campo, donde las condiciones cambian por completo la percepción de cada jugada.
“No es lo mismo ver una acción desde la tribuna o la televisión que estar dentro de la cancha, con jugadores en movimiento permanente. Ahí se entiende la complejidad real del arbitraje”, agregó.
Crecimiento del sistema arbitral y formación federal
Otro de los puntos destacados fue el crecimiento institucional del arbitraje argentino y su expansión hacia el interior del país. Actualmente, la estructura vinculada a la UADA cuenta con más de 5.300 afiliados en todo el territorio nacional, además de alrededor de 350 árbitros en relación de dependencia con la AFA.
En ese marco, se viene desarrollando una política de fortalecimiento federal que incluye capacitación permanente, provisión de indumentaria y acompañamiento institucional para los árbitros del interior.
“Buscamos que el árbitro sienta pertenencia y vea reflejado lo que aporta. Hoy hay un trabajo más cercano con el interior y eso es clave para el crecimiento del sistema”, indicaron desde la organización.
Asimismo, se destacó el avance de convenios con universidades nacionales de distintas provincias, con el objetivo de incorporar un respaldo académico a la formación arbitral.
El crecimiento del arbitraje femenino
La jornada también incluyó un apartado especial para el desarrollo del arbitraje femenino, uno de los sectores de mayor expansión en los últimos años.
Actualmente, cerca del 10% de los árbitros en relación de dependencia son mujeres, aunque el objetivo es seguir incrementando ese número mediante capacitación y mayor inclusión en competencias federales.
“Necesitamos muchas más mujeres en el arbitraje. Hoy hay una apertura mayor que antes y queremos acompañar ese crecimiento con formación y oportunidades reales”, expresó Pezzotta.
El respaldo de Central Norte
Un punto clave de la jornada fue el acompañamiento institucional de Central Norte, que cedió sus instalaciones para el desarrollo completo de la capacitación.
El club puso a disposición tanto el campo de juego como los espacios destinados a las clases teóricas, lo que permitió una jornada de formación integral en condiciones óptimas.
En ese sentido, se destacó especialmente la colaboración de Darío Zamoratte, secretario del Federal A, y de Marcio Zamoratte, presidente de la institución, quienes facilitaron la logística y el desarrollo de la actividad.
“Sin el apoyo de los clubes del interior sería imposible realizar este tipo de capacitaciones. Central Norte tuvo una predisposición fundamental para que todo se desarrolle de la mejor manera”, remarcaron.
Contexto judicial y posición institucional
Durante la jornada, Pezzotta también se refirió al contexto judicial que involucra al ámbito arbitral y a distintas tensiones institucionales recientes dentro del fútbol argentino. En ese sentido, planteó que desde la UADA se optó por una postura de trabajo interno y acompañamiento legal sin exposición pública excesiva.
“Son situaciones que se están trabajando con asesoramiento legal correspondiente. Nosotros elegimos el camino institucional, puertas adentro, acompañando a los árbitros y utilizando las herramientas jurídicas que correspondan”, explicó.
El dirigente remarcó además que el objetivo del gremio es evitar la confrontación mediática y sostener una línea de defensa institucional basada en el trabajo y la organización.
“No creemos en la exposición constante ni en la pelea pública. Nuestro trabajo es proteger al árbitro y actuar con responsabilidad institucional”, añadió.
Un mensaje de trabajo y superación
La capacitación dejó un mensaje final claro para los árbitros participantes: el crecimiento en el arbitraje depende del esfuerzo, la disciplina y la preparación constante.
“Esto es trabajo. No hay secretos. El que se prepara tiene chances de crecer”, sintetizó Pezzotta en el cierre.
En un fútbol cada vez más exigente y profesionalizado, el arbitraje argentino continúa apostando a la formación permanente, la expansión federal y el fortalecimiento del interior como eje estratégico de su desarrollo.
Tucumán volvió a consolidarse como un punto de encuentro clave para ese proceso, en una jornada que combinó capacitación, intercambio de experiencias y un fuerte mensaje de construcción colectiva para el futuro del arbitraje nacional.