Juan Elvadin, el primer argentino en lanzar un EP en Drumcode junto a Kevin de Vries
El DJ y productor llegó al sello de Adam Beyer con un lanzamiento junto a Kevin de Vries. En diálogo con LA GACETA Lifestyle, habló sobre su carrera, sus presentaciones en Tucumán y los cambios en la cultura electrónica.
Resumen para apurados
- El DJ Juan Elvadin se convirtió en el primer argentino en editar un EP en Drumcode, prestigioso sello de techno, tras lanzar 'Obsidian' junto al alemán Kevin de Vries.
- La alianza surgió tras conocerse en 2019 durante una gira en el país. El proyecto demandó meses de trabajo conjunto y fue respaldado por Adam Beyer antes de su salida.
- Este hito proyecta la carrera de Elvadin a festivales globales, impulsa a su discográfica Fabriczero y consolida la presencia argentina en la élite del techno internacional.
Juan Elvadin se convirtió en el primer artista argentino en editar un EP en Drumcode, uno de los sellos más importantes del techno internacional, fundado por el reconocido DJ y productor Adam Beyer. El lanzamiento incluye tres tracks, entre ellos “Obsidian”, una colaboración con el productor alemán Kevin de Vries. “Publicar en Drumcode es un paso enorme en mi carrera”, aseguró Juan.
La repercusión comenzó incluso antes de su publicación oficial, cuando el propio Beyer incorporó “Obsidian” a sus sets. Formar parte del catálogo de Drumcode tiene un significado especial para el argentino. “Es un sello que admiro desde hace muchos años y que siempre fue una referencia para mí dentro del techno”, explicó.
Su colaboración con Kevin de Vries tampoco surgió de un encuentro reciente. Ambos se conocen desde 2019, cuando el alemán visitó Argentina por primera vez y compartieron una gira por el país. Aquellos viajes dieron comienzo a una amistad que años después se transformó en un proyecto musical conjunto.
Durante varios meses intercambiaron ideas, desarrollaron los temas y realizaron modificaciones hasta alcanzar el sonido que buscaban. Trabajar con Kevin y con el equipo de Drumcode también representó un desafío profesional. “Siento que todo ese recorrido me preparó para afrontar el desafío con confianza, aportar mi propia identidad musical y sentirme a la altura de trabajar con artistas y profesionales de este nivel”, cuentó Juan, que lleva más de ocho años dedicado a la música.
Una historia de más de seis años con el público tucumano
El productor también guarda buenos recuerdos de sus presentaciones en el norte argentino. Tucumán es una provincia que conoce desde hace más de seis años y a la que ha regresado en distintas oportunidades.
Entre sus experiencias más recordadas se encuentra una fecha junto a Stephan Bodzin, de la mano de La Boite, en un entorno que describe como un “bosque mágico”. El encuentro tuvo lugar en el Bosque Atahualpa Yupanqui, en Tafí Viejo, donde la naturaleza fue parte del escenario.
“No hay muchos lugares en el país que tengan un entorno así y que apuesten por este tipo de propuestas”, asegura en diálogo con LA GACETA Lifestyle. Según recuerda, se trató de uno de los eventos de música electrónica más grandes de la provincia.
Pero si hay algo que destaca de sus visitas es la respuesta del público: “siempre que voy me vuelvo lleno de energía, por el cariño y el calor de la gente”. También señaló que en la región se aprecia mucho a los artistas y se vive cada presentación con un entusiasmo particular, algo que lo motiva a regresar.
Su camino en la música electrónica
Juan descubrió la música electrónica a los 19 años y prácticamente al mismo tiempo comenzó a desarrollarse como DJ y productor. Desde el principio tuvo claro que, si quería dedicarse profesionalmente a esta actividad, necesitaba crear sus propias canciones y encontrar un sonido que lo identificara.
Empezó aprendiendo por su cuenta, dedicando cada vez más horas a practicar y experimentar. Con los años llegaron sus primeros lanzamientos, el apoyo de artistas internacionales y nuevas oportunidades. “No hubo un único momento que cambiara todo, sino muchos pequeños pasos que, con constancia y trabajo, me fueron llevando hasta acá”, reflexiona.
A diferencia de lo que podría imaginarse al pensar en la profesión de un DJ, su rutina no transcurre principalmente entre aeropuertos, hoteles y festivales. Gran parte de sus días los pasa en el estudio, donde explora sonidos y prepara nuevo material. “Los viajes y los shows son una parte muy linda de la profesión, porque me permiten conocer lugares, conectar con públicos diferentes y compartir mi música. Pero lo que más disfruto es ver cómo algo que empezó como una idea en el estudio termina tomando vida en una pista de baile”.
Mucho más que música: la evolución de la escena electrónica
En LA GACETA Lifestyle venimos hablando de cómo la música electrónica fue ganando espacio en otros aspectos de la vida nocturna. Las fiestas ya no generan interés únicamente por los artistas que se presentan, sino también por todo lo que sucede alrededor de ellas. La forma de vestirse, los encuentros sociales y las propuestas de cada evento forman parte de un fenómeno que sigue creciendo entre las nuevas generaciones.
Juan también reconoce esta evolución y considera que cambió la manera en que los DJs se relacionan con sus seguidores. “La estética, la moda, las redes sociales y la identidad visual de los artistas y los eventos tienen cada vez más peso”, explica. Según el productor, esta transformación contribuyó a que el género llegara a personas que antes no formaban parte de la escena.
Sin embargo, para él hay algo que ninguna tendencia debería desplazar. Aunque reconoce que hoy quienes salen buscan compartir momentos, conocer gente y desconectarse de la rutina, considera que lo esencial sigue estando en la pista de baile. “Una buena fiesta es aquella en la que se genera una conexión real entre el DJ, la música y el público; un lugar donde durante unas horas podés dejar todo lo demás de lado y simplemente disfrutar del momento”, sostiene.
Nuevos lanzamientos y objetivos internacionales
Tras su debut en Drumcode, el productor ya prepara nuevos trabajos. Entre ellos se encuentra un lanzamiento con otro sello importante, cuyo nombre todavía no puede revelar y que, según adelanta, podría publicarse antes de fin de año.
Además, tiene canciones inéditas que ya están sonando en los sets de DJs de distintas partes del mundo. En paralelo, busca seguir desarrollando Fabriczero, su propia discográfica, con la intención de impulsar propuestas que respondan a su visión artística.
A futuro, sus objetivos incluyen tocar en nuevos países y llegar a algunos de los festivales y escenarios más importantes del circuito internacional. Después de varios años dedicados a construir su carrera, reconoce que está atravesando un período en el que comienza a ver concretadas muchas de sus metas. “Quiero aprovechar este momento para seguir creciendo como artista”, concluye.