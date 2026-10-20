Juan Elvadin, el primer argentino en lanzar un EP en Drumcode junto a Kevin de Vries

A diferencia de lo que podría imaginarse al pensar en la profesión de un DJ, su rutina no transcurre principalmente entre aeropuertos, hoteles y festivales. Gran parte de sus días los pasa en el estudio, donde explora sonidos y prepara nuevo material. “Los viajes y los shows son una parte muy linda de la profesión, porque me permiten conocer lugares, conectar con públicos diferentes y compartir mi música. Pero lo que más disfruto es ver cómo algo que empezó como una idea en el estudio termina tomando vida en una pista de baile”.