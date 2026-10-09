Así era por dentro el departamento de Diego Maradona en Segurola y Habana: lujo, sauna y cientos de recuerdos

Hay direcciones que quedan grabadas en la memoria colectiva. En el caso de Diego Maradona, pocas alcanzaron tanta notoriedad como Segurola y Habana 4310, séptimo piso. El 7 de octubre de 1995, después de un cruce verbal con Julio César Toresani, el futbolista mencionó su domicilio frente a las cámaras y convirtió esa ubicación de Villa Devoto en parte de la historia del fútbol argentino.