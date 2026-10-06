De Maradona en La Bombonera a Di María en el Monumental: cómo se despidieron los ídolos de la Selección antes que Messi

Una despedida distinta

La de Messi no será una exhibición ni un homenaje sin jugar, sino un partido de fecha FIFA, con la camiseta oficial. Será su partido 208. Recibirá una plaqueta y una camiseta especial, y los campeones de Qatar estarán invitados. Además, podrá jugar los minutos que quiera. La idea, según Claudio Tapia, presidente de la AFA, es que tenga "la despedida que realmente se merece".