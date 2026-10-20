El superávit comercial fue el segundo más alto de 2026

En cuanto a las MOI, vale remarcar que los motores fundamentales fueron el oro y el carbonato de litio, dos productos asociados a la minería pero categorizados en esta división por el Indec. Mientras que, dentro de las MOA, lideraron los derivados de soja y girasol, así como las carnes. También fueron relevantes las subas en maíz y trigo, en el marco de un año récord para el agro argentino, con Vietnam como destino en fuerte expansión.