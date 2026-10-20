El superávit comercial fue el segundo más alto de 2026

El superávit comercial rozó los U$S 3.000 millones en septiembre, la segunda cifra más alta de 2026. Sucedió ante un importante incremento de las exportaciones, que superaron por primera vez los U$S 10.000 millones, e importaciones débiles.
Este lunes el Indec informó que las ventas externas treparon un 21,6% interanual en el noveno mes del año, hasta los U$S 10.036 millones. En paralelo, las importaciones cayeron 2,5%, a U$S 7.060 millones. Por ende, el saldo ascendió a U$S 2.976 millones, una cifra solo superada en el año por los U$S 3.450 millones de mayo.
Por el lado de las ventas, el principal impulso interanual provino de los combustibles, pegaron un salto del 89,1%. También resaltaron avances superiores en manufacturas de origen agropecuario (MOA) y manufacturas de origen industrial (MOI), del 16,8% y del 17,5%, respectivamente.
Dentro del rubro energético, el mayor aporte lo realizó el petróleo, con un alza del 58,6%, para constituirse en el producto que lideró los envíos a otros países. Se dio tanto por la pujante producción de Vaca Muerta como por efecto precio.
En cuanto a las MOI, vale remarcar que los motores fundamentales fueron el oro y el carbonato de litio, dos productos asociados a la minería pero categorizados en esta división por el Indec. Mientras que, dentro de las MOA, lideraron los derivados de soja y girasol, así como las carnes. También fueron relevantes las subas en maíz y trigo, en el marco de un año récord para el agro argentino, con Vietnam como destino en fuerte expansión.
Otra cara
Por el lado de las importaciones, las caídas más importantes se observaron en vehículos (-27,2%) y en bienes de capital (-10,4%). Medidas en cantidades, las compras asociadas a la producción (bienes de capital y bienes intermedios) sufrieron contracciones, reflejo de los pobres datos de actividad económica en sectores que suelen demandar muchos insumos del exterior, como la industria manufacturera.
Estables
En términos mensuales, las ventas externas exhibieron un salto del 8,6%, mientras que las compras se mantuvieron casi estables, con una variación alcista de apenas 0,2%.
Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics explicó en diálogo con el diario porteño Ámbito que las exportaciones fueron impulsadas tanto por los precios internacionales como por mayores volúmenes. “El boom exportador es excepcional y la energía es la gran protagonista. Neuquén, por sí sola, explicó uno de cada diez dólares exportados por el país”, profundizó.
Sobre las importaciones, señaló la incidencia de la debilidad de la demanda interna, reflejada en una merma del 11,2% en las cantidades importadas, con menores compras de bienes de capital e insumos industriales. Sin embargo, aclaró, la comparación tiene un factor excepcional, ya que en septiembre de 2025 se habían adelantado importaciones ante las expectativas de una depreciación cambiaria en la previa electoral.
Menos déficit
En los primeros nueve meses del año, el superávit comercial acumuló U$S 21.000 millones, más de tres veces el registrado en igual lapso de 2025. Desde la consultora LCG explicaron que “el 40% de la mejora del saldo comercial acumulado se explicó por la reducción del déficit de los sectores ajenos a los principales complejos exportadores, que pasó de U$S 33.000 millones en 2025 a U$S 27.000 millones este año”. “En cambio, el mayor superávit de Combustibles y Energía explicó alrededor del 27% de la mejora (U$S 9.500 millones vs. U$S 5.400 millones en 2025)”, acotaron.
Por su parte, Abeceb avizora un superávit comercial superior a los U$S 26.000 millones para todo 2026, más del doble del resultado de 2025 (U$S 11.320 millones).
Para 2027 se espera un panorama semejante, con pujanza en las cantidades exportadas y precios en retracción llevando a una tónica menos espectacular, pero de alta calidad, en exportaciones. Las importaciones comenzarían a crecer más sostenidamente de la mano de una actividad más firme, y una industria en recuperación respecto a los dos años previos; el superávit estaría en línea con el de 2026.