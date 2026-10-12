Crisis en la construcción: se perdieron 120 mil empleos y advierten que no habrá recuperación hasta 2027

Vaca Muerta no alcanza para compensar la parálisis nacional

Si bien provincias como Neuquén y Río Negro registran un mayor dinamismo impulsado por la minería y la energía en Vaca Muerta, desde la entidad aclararon que el auge privado en la zona cordillerana resulta insuficiente para traccionar al resto del país. La construcción de viviendas e infraestructura tradicional sigue paralizada.