El gobierno de Milei logró un superávit fiscal de $1,4 billones en septiembre

El gobierno de Javier Milei registró en septiembre un superávit primario de $1,4 billones y un resultado financiero positivo de $977.173 millones, luego del pago de los intereses de la deuda. Pese a estos números, el cumplimiento de la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) representa un desafío para los próximos meses, debido a la caída real de los ingresos tributarios y al déficit que habitualmente se registra en diciembre.