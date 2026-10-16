El gobierno de Milei logró un superávit fiscal de $1,4 billones en septiembre

Resumen para apurados
- En septiembre, el gobierno de Javier Milei logró en Argentina un superávit primario de $1,4 billones gracias al control del gasto para sostener el equilibrio fiscal.
- El Sector Público acumuló un saldo positivo del 1,2% del PBI en nueve meses, pese a una caída real interanual de los ingresos tributarios y la reducción del gasto público.
- Cumplir la meta anual con el FMI será un desafío por el déficit estacional de diciembre, lo que podría exigir un fuerte ajuste previo o solicitar un waiver al organismo.
El gobierno de Javier Milei registró en septiembre un superávit primario de $1,4 billones y un resultado financiero positivo de $977.173 millones, luego del pago de los intereses de la deuda. Pese a estos números, el cumplimiento de la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) representa un desafío para los próximos meses, debido a la caída real de los ingresos tributarios y al déficit que habitualmente se registra en diciembre.
Los datos fueron informados este viernes por el Ministerio de Economía nacional. Con el resultado de septiembre, el Sector Público Nacional (SPN) acumuló en los primeros nueve meses de 2026 un superávit primario equivalente al 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero del 0,3%. En la comparación interanual, el saldo primario de septiembre creció un 53% en términos reales.
Sin embargo, el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) advierte que el resultado acumulado muestra un deterioro frente al mismo período de 2025. La evolución de los ingresos y los gastos, sumada al efecto estacional de diciembre, obliga al gobierno libertario a sostener resultados positivos elevados durante octubre y noviembre para acercarse al objetivo fijado con el organismo internacional, consignó el diario "Ámbito".
Los ingresos y los gastos del Estado
Según los datos oficiales, los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $15,8 billones en septiembre, con un incremento del 2,58%. De ese monto, $9,2 billones correspondieron a ingresos impositivos y $5,1 billones a aportes y contribuciones a la seguridad social. Además, se contabilizaron $516.340 millones en rentas de la propiedad y $433.338 millones en otros ingresos no impositivos.
Los gastos corrientes sumaron $14,3 billones, con una disminución del 0,8%. Dentro de ese rubro, $6,5 billones correspondieron a prestaciones de la seguridad social y $4,3 billones a transferencias corrientes.
Por su parte, el gasto de capital llegó a $561.025 millones. Entre las erogaciones destacadas se encuentran las destinadas al área de Defensa y las vinculadas con la reactivación de las tareas en el complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Cóndor Cliff.
En cuanto a los intereses de la deuda, el Iaraf señaló que registraron una caída real del 12,8% al excluir los generados por las letras capitalizables. De acuerdo con la entidad, el superávit financiero de septiembre de 2025, equivalente a $412.898 millones a valores actuales, pasó a $977.173 millones en septiembre de 2026. Esto representa un incremento real interanual del 136,7%.
Gastos que subieron y bajaron
El análisis del Iaraf muestra que ocho de los 16 componentes del gasto registraron incrementos interanuales en términos reales. Las mayores subas se observaron en el gasto de capital destinado a provincias, con un 60,3%; las transferencias corrientes a provincias, con un 56,2%; otros gastos corrientes, con un 28,5%; y otros gastos de funcionamiento, con un 18,1%.
Las jubilaciones y pensiones contributivas, que representan el 38,9% del gasto, aumentaron un 7,5% interanual en términos reales.
En el otro extremo, las mayores reducciones se registraron en otras funciones, con una caída del 75,5%; otros programas sociales, con un 40,4%; subsidios al transporte, con un 28,8%; y asignaciones familiares para activos, pasivos y otras, con un 25,7%.
El gasto salarial, que representa el 11,5% del gasto primario total, disminuyó un 0,9% real interanual.
El desafío de los próximos meses
El principal interrogante para el Gobierno pasa por el cumplimiento del objetivo fiscal acordado con el FMI. Según el acuerdo, para diciembre debería acumular un superávit primario de $16,2 billones. Sin embargo, los resultados registrados hasta septiembre muestran que deberá conseguir una mejora significativa durante octubre y noviembre, dado que diciembre suele presentar un déficit importante.
El informe del Iaraf indica que, entre enero y septiembre de 2026, los ingresos totales registraron una caída real interanual del 3,5% frente al mismo período de 2025. El resultado se explica por una disminución del 4,3% en los ingresos tributarios, mientras que los no tributarios aumentaron un 7% real. Según la entidad, la mejora de estos últimos no alcanzó para compensar la caída de la recaudación impositiva.
En el mismo período, el gasto primario disminuyó un 2,3% real interanual. Como consecuencia, el superávit primario pasó de $17.081.737 millones en los primeros nueve meses de 2025, medidos en moneda constante de septiembre de 2026, a $15.013.343 millones en igual período de este año. La reducción real fue del 12,1%.
Si se excluyen los ingresos provenientes de privatizaciones, el superávit primario acumulado se reduce a $13.763.610 millones, lo que representa una caída real interanual del 19,4%, según el análisis.
El resultado de diciembre agrega presión sobre las cuentas públicas. En 2025, el déficit de ese mes fue de $2,87 billones, equivalentes a $3,83 billones actualizados por inflación a septiembre de 2026.
Si ese resultado se repitiera este año en términos reales, la administración libertaria necesitaría acumular alrededor de $5 billones de superávit entre octubre y noviembre para alcanzar la meta acordada con el FMI.
En este escenario, el informe no descarta que la tercera revisión del acuerdo con la Argentina, que se encontraba en su etapa final, contemple un waiver -una dispensa por incumplimiento de una meta- y una reducción del objetivo fiscal anual.