“El partido del año”: las señales positivas que dejó la caída con Central y la encrucijada para Falcioni antes de Platense

Más allá del resultado adverso y de las unidades resignadas en el cierre, el cruce ante Central dejó aspectos positivos de mitad de cancha hacia adelante. El equipo no se desarmó tras el 0 a 2 en siete minutos y reaccionó con juego asociado. La principal novedad fue el rendimiento de Canelo en su primera vez como titular: aportó presencia en el área, marcó por segundo partido seguido y descargó con criterio para sus compañeros. “Julio vio la oportunidad de ponerme, estoy agradecido por eso y siempre trato de aportarle al equipo lo más que pueda”, explicó el delantero. Por la otra banda, Ramiro Ruiz Rodríguez desequilibró y redondeó una gran actuación: asistió en el descuento y marcó el 2 a 2.