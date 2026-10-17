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Atlético Tucumán vs. Rosario Central: la probable formación del “Decano” y los cuatro cambios que prepara Falcioni

El entrenador ensayó varias modificaciones durante la semana para buscar su primer triunfo como local en el Clausura. Leandro Díaz y Leonel Vega regresarían al equipo titular.

BUSCA SU LUGAR. Alexis Canelo grita con euforia su gol de cabeza ante Independiente Rivadavia, que significó el empate 1-1 de Atlético Tucumán en los cuartos de final de la Copa Argentina.
BUSCA SU LUGAR. Alexis Canelo grita con euforia su gol de cabeza ante Independiente Rivadavia, que significó el empate 1-1 de Atlético Tucumán en los cuartos de final de la Copa Argentina. Foto Prensa Atlético Tucumán.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Julio Falcioni prepara cuatro cambios en Atlético Tucumán para recibir este sábado a Rosario Central en el José Fierro, buscando cortar una racha de cuatro juegos sin ganar.
  • El DT ensayó los ingresos de Juan Infante, Leonel Vega, Alexis Canelo y Leandro Díaz tras igualar 1-1 ante Gimnasia, buscando mayor equilibrio táctico y peso ofensivo.
  • El Decano buscará quebrar una sequía de siete meses sin triunfos como local, midiéndose con un Rosario Central en alza que llega tras golear 5-0 a Independiente Rivadavia.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumán recibirá este sábado, desde las 20, a Rosario Central en el Monumental “José Fierro”, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Después de cuatro partidos consecutivos sin ganar, Julio César Falcioni prepara una renovación importante en el equipo titular, con cuatro modificaciones respecto del conjunto que empató 1-1 frente a Gimnasia.

Según lo ensayado durante la semana en el complejo José Salmoiraghi, el “Emperador” mantendría su habitual esquema 4-1-4-1, aunque cambiaría varios protagonistas en defensa, mediocampo y ataque.

Los cuatro cambios que prepara Falcioni para enfrentar a Rosario Central

En el lateral izquierdo, Juan Infante ingresaría en lugar de Ignacio Galván, con la intención de aportar mayor seguridad defensiva. En la mitad de la cancha, Leonel Vega regresaría tras cumplir su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y reemplazaría a Julián Fernández como volante de contención.

Otra de las novedades sería la titularidad de Alexis Canelo, que ocuparía el sector izquierdo del mediocampo en lugar de Nicolás Laméndola. El delantero tucumano aportaría mayor presencia en el área y llegada al gol desde esa posición.

La última modificación implicaría dos movimientos: Leandro Díaz volvería al ataque después de recuperarse de una lesión muscular y Ramiro Ruiz Rodríguez dejaría el puesto de centrodelantero para jugar como volante por derecha, en reemplazo de Renzo Tesuri.

Con estas variantes, Falcioni buscaría recuperar equilibrio en el mediocampo y darle mayor peso a una ofensiva que mostró dificultades durante las últimas fechas.

La probable formación de Atlético Tucumán

El equipo que se perfila para recibir al “Canalla” es:

Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo y Juan Infante; Leonel Vega; Ramiro Ruiz Rodríguez, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Alexis Canelo; Leandro Díaz.

La formación todavía no fue confirmada oficialmente y podría sufrir modificaciones antes del encuentro.

Atlético buscará cortar una racha de casi siete meses sin triunfos como local ante un Rosario Central que llega entonado después de golear 5-0 a Independiente Rivadavia.

Temas Julio César FalcioniClub Atlético Rosario CentralLeandro DíazAlexis CaneloNicolás LaméndolaLeonel VegaTorneo Clausura 2026
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