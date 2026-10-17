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“Se nos escapó la última oportunidad”: Falcioni reconoció el golpe de Atlético Tucumán y apuntó a la Copa Argentina

El entrenador analizó la derrota ante Rosario Central, admitió la deuda del equipo como local y anticipó que tomará decisiones pensando en los próximos compromisos.

“Se nos escapó la última oportunidad”: Falcioni reconoció el golpe de Atlético Tucumán y apuntó a la Copa Argentina
OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
Por Redacción Deportes 17 Octubre 2026

La derrota por 3-2 frente a Rosario Central significó un duro golpe para las aspiraciones de Atlético Tucumán de clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura. Tras el encuentro, Julio César Falcioni reconoció que el equipo quedó con pocas posibilidades de ingresar entre los ocho mejores y comenzó a poner el foco en el principal objetivo que le queda en la temporada: la Copa Argentina.

“Creo que hoy ya se nos escapó la última oportunidad de entrar entre los ocho”, admitió el entrenador durante la conferencia de prensa. Pese al resultado, valoró la reacción de sus dirigidos, que consiguieron remontar una desventaja de dos goles en el primer tiempo. “Respaldo siempre el esfuerzo que mete el equipo”, sostuvo.

Sin embargo, Falcioni también reconoció una de las principales falencias que arrastra el “Decano” durante el campeonato: la dificultad para sumar de a tres en el Monumental José Fierro. “Tenemos un déficit, lo tuvimos casi todo el torneo”, señaló sobre la falta de triunfos como local.

Respecto del desarrollo del encuentro, consideró que el trámite estaba equilibrado hasta la acción que desembocó en el gol definitivo. “Una jugada importante de Fernández cambió la historia del partido”, explicó, aunque también destacó la jerarquía individual de Rosario Central.

La Copa Argentina, la gran prioridad de Falcioni

Con la visita a Tigre prevista para el próximo viernes, el entrenador anticipó que habrá decisiones importantes respecto del armado del equipo. El calendario presenta un desafío particular, ya que apenas unos días después, el miércoles 28, Atlético disputará la semifinal de la Copa Argentina frente a Platense, en Salta.

“El partido más importante es el de la Copa Argentina”, aseguró Falcioni, dejando en claro cuál será la prioridad en el cierre de la temporada. Además, destacó la trascendencia que podría tener el certamen para el futuro institucional, tanto por la posibilidad de conseguir una clasificación internacional como por los beneficios económicos que implicaría.

De esta manera, con las aspiraciones de ingresar a los playoffs prácticamente frustradas, el “Decano” buscará concentrar sus esfuerzos en una competencia que todavía le permite ilusionarse con cerrar el año peleando por un título.

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