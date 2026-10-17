“Se nos escapó la última oportunidad”: Falcioni reconoció el golpe de Atlético Tucumán y apuntó a la Copa Argentina

La derrota por 3-2 frente a Rosario Central significó un duro golpe para las aspiraciones de Atlético Tucumán de clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura. Tras el encuentro, Julio César Falcioni reconoció que el equipo quedó con pocas posibilidades de ingresar entre los ocho mejores y comenzó a poner el foco en el principal objetivo que le queda en la temporada: la Copa Argentina.