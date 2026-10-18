El nuevo mapa del wellness en Nueva York

Hasta la gastronomía está integrada a la experiencia. El World Spa Lounge tiene una carta internacional pensada para comer antes o entre los distintos circuitos. Probamos el salmón con miso, quinoa y espárragos, una hamburguesa trufada con cebolla caramelizada y cheddar y, de postre, la Chocolate Temptation, una torta en capas con cacao, chocolate y crema de avellanas. También tomamos té y limonadas y Dylan, del bar, nos sorprendió con cocktails de cortesía. En un viaje en el que comimos muy bien, terminó siendo inesperadamente una de nuestras comidas favoritas de Nueva York.