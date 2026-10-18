El nuevo mapa del wellness en Nueva York

En Nueva York, el wellness hace tiempo dejó de limitarse al gimnasio, un masaje ocasional o una tarde de spa. Pero hoy, el bienestar se volvió más específico, más tecnológico y, al mismo tiempo, recuperó rituales que existen desde hace siglos.
La ciudad ofrece un terreno especialmente fértil para observar ese cambio. En su guía de spas de Nueva York de 2026, Condé Nast Traveler describió una escena wellness tan cosmopolita como la propia ciudad, donde conviven desde baños inspirados en antiguas tradiciones y shiatsu japonés hasta faciales clínicos, breathwork y tecnologías de biohacking. La multiplicación de propuestas permite pasar, incluso en un mismo día, de prácticas históricas a dispositivos que parecen llegados del futuro.
Durante una cobertura que incluyó New York Fashion Week y el US Open, La Gaceta Lifestyle aprovechó el viaje para explorar también esa otra cara de Nueva York. Más que una guía de spas, el recorrido permitió identificar cinco caminos que hoy atraviesan el wellness de la ciudad y entender qué hay detrás de cada uno.
WORLD SPA: rituales de bienestar de distintas partes del mundo
Lo primero que impresiona de World Spa es la escala. El complejo abrió en Brooklyn en 2022 y Forbes lo presentó en su apertura como uno de los spas más grandes y diversos de Nueva York, mientras que el propio espacio se define como un gran bathhouse urbano que reúne bajo un mismo techo tradiciones de distintas partes del mundo.
La propuesta permite entender que no todo calor funciona de la misma manera. Las banyas, arraigadas en Europa del Este, combinan temperaturas muy altas con humedad y tienen además una larga tradición social. Los hammams turcos y marroquíes trabajan con vapor y piedra caliente, vinculados históricamente a rituales de baño, limpieza y descanso. Las saunas de inspiración finlandesa, en cambio, utilizan un ambiente mucho más seco. A ellas se suma una sauna infrarroja, que transmite calor mediante radiación infrarroja y funciona a temperaturas inferiores a las de una sauna convencional.
¿Qué produce el calor? En términos fisiológicos, la exposición térmica provoca vasodilatación y cambios en la circulación. Investigaciones recientes encuentran efectos favorables en algunos parámetros cardiovasculares y sugieren que puede contribuir a relajar músculos y aliviar temporalmente ciertas molestias, aunque los beneficios a largo plazo todavía requieren más estudios.
Después aparece el agua. World Spa tiene piletas inspiradas en los onsen japoneses con diferentes temperaturas. El nombre requiere una precisión: un onsen auténtico en Japón utiliza agua termal natural de origen geotérmico; en Brooklyn se recrea parte del ritual mediante piletas de agua salada fría, templada y caliente. También hay una pileta de hidroterapia con jets y una Vitality Pool de agua caliente, pensadas para alternar relajación, movimiento y estímulos térmicos.
El extremo opuesto es el Cold Plunge, una inmersión breve en agua fría que se incorporó con fuerza a las rutinas de recovery. Un metaanálisis publicado en 2026 en BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, que reunió 52 estudios sobre su uso después del ejercicio, encontró que la inmersión en agua fría puede ayudar a reducir el dolor muscular tardío y algunos marcadores asociados al daño muscular. Es justamente por eso que hoy aparece cada vez más como una herramienta de recuperación, tanto en el deporte como dentro de los nuevos circuitos de wellness.
Para quienes prefieren evitar el impacto de meterse directamente en agua helada está la Snow Room, una habitación entre aproximadamente -10 y 0 grados que permite enfriar el cuerpo de manera más gradual después del calor. Está inspirada en la costumbre finlandesa de salir del sauna hacia la nieve. Su valor diferencial está principalmente en completar el contraste térmico.
No hay un orden obligatorio. Se puede pasar del calor al frío, volver al agua, descansar y empezar otro recorrido. En nuestra visita probamos prácticamente todo y la combinación se sintió especialmente bien después de varios días de caminar, producir y cubrir eventos sin parar. Al salir, además de la relajación general, una de las cosas que más llamó la atención fue cómo se sentía la piel, mucho más suave y luminosa.
Hasta la gastronomía está integrada a la experiencia. El World Spa Lounge tiene una carta internacional pensada para comer antes o entre los distintos circuitos. Probamos el salmón con miso, quinoa y espárragos, una hamburguesa trufada con cebolla caramelizada y cheddar y, de postre, la Chocolate Temptation, una torta en capas con cacao, chocolate y crema de avellanas. También tomamos té y limonadas y Dylan, del bar, nos sorprendió con cocktails de cortesía. En un viaje en el que comimos muy bien, terminó siendo inesperadamente una de nuestras comidas favoritas de Nueva York.
Spencer’s: bajar el volumen de la ciudad sin salir de SoHo
Spencer’s está en 550 Broadway, en pleno SoHo, pero la sensación al cruzar la puerta es la opuesta al movimiento que hay afuera. Su sede tomó referencias de los ryokan japoneses y de resorts italianos, según explica la propia firma, y sus tratamientos corporales se realizan en un loft pensado como refugio sobre las calles del barrio.
La experiencia empieza antes del masaje. Nos recibieron con té, toallas calientes y medias para utilizar durante la visita y llevar después. El diseño, el silencio y la atención construyen rápidamente esa sensación de lujo discreto tan neoyorquina. Se encuentra en uno de los puntos más transitados de Manhattan y, sin embargo, prácticamente no se escucha la ciudad.
La carta ayuda a entender por qué Spencer’s se ubica más cerca de la idea contemporánea de recovery que de un masaje genérico. El Essential Massage, de 45 minutos, funciona como una versión más corta del tratamiento integral. El Signature Massage combina técnicas Lomi Lomi, suecas, deep tissue y tailandesas y puede sumar aromaterapia, piedras calientes o frías, masaje de cuero cabelludo, liberación miofascial y stretching. El masaje sueco utiliza movimientos largos y más suaves para favorecer la relajación; el deep tissue trabaja con mayor presión sobre capas profundas de músculos y tejido conectivo; el masaje tailandés incorpora presiones y estiramientos asistidos; y el Lomi Lomi, de origen hawaiano, se caracteriza por movimientos amplios y fluidos.
También se puede elegir directamente un Deep Tissue Massage, orientado a tensión muscular más profunda, o un Hot Stone Massage, en el que piedras de basalto calentadas se deslizan o apoyan sobre distintas zonas del cuerpo. El calor permite trabajar la sensación de tensión sin depender exclusivamente de una presión intensa.
Ese último fue el que probé. Nunca había hecho un masaje con piedras calientes y justamente el contraste del calor fue lo que más me gustó. No buscaba una sesión descontracturante ni particularmente fuerte, sino recuperarme y bajar revoluciones. Salí completamente relajada y con otra energía para afrontar los últimos días en Nueva York.
Hatch: la tecnología entra en la rutina del sueño
Otra frontera del wellness está entrando directamente al dormitorio. El descanso ya no se piensa solamente en cantidad de horas, sino también en rutinas, ambiente, luz, sonidos y datos capaces de mostrar qué ocurre mientras dormimos.
En ese universo aparece Hatch Sleep Clock, el modelo de la firma que suma seguimiento del sueño sin necesidad de utilizar reloj, anillo ni otro wearable. Utiliza sensores capaces de detectar micromovimientos y patrones de respiración desde la mesa de luz. Con esa información estima cuándo la persona está despierta y cuándo atraviesa sueño liviano, profundo o REM. Hatch aclara que el sistema no utiliza cámara ni micrófono.
El dispositivo también permite construir una rutina personalizada desde la aplicación. Se puede fijar un horario para ir a dormir, recibir un recordatorio para empezar a desconectarse y combinar luces con sonidos, meditaciones, podcasts, audiolibros o paisajes sonoros. A la mañana, la lógica se invierte con una alarma gradual acompañada por luz que simula el amanecer.
En mi caso, todas las noches programo unos veinte minutos de sonido de lluvia para quedarme dormida. Si me despierto durante la madrugada, vuelvo a activarlo. La app también me avisa cuando llega la hora que elegí para acostarme, y esa señal terminó funcionando como un recordatorio concreto para dejar el celular.
El cambio más marcado apareció al despertar. Configuré sonidos de pájaros y una luz que va tomando los colores del amanecer. Si hay que levantarse exactamente a una hora, probablemente siga siendo necesario acompañarlo con una alarma más estricta. En mi rutina, en cambio, programarlo alrededor de las 8.30 permite que el despertar ocurra de manera progresiva. Después de varios días empecé incluso a reconocer el sonido todavía medio dormida y entender que estaba empezando la mañana.
El tracking agregó otra capa. Una noche me desperté y registré mentalmente la hora; al día siguiente, la aplicación había detectado correctamente ese período de vigilia y lo había incorporado al cálculo del descanso. Con el uso acumulado, Hatch también genera patrones e insights a partir de los horarios y registros de varias noches.
Más que prometer que una máquina puede “hacer dormir bien”, ahí parece estar el verdadero atractivo del producto: ordenar el entorno y los hábitos que rodean al sueño y, al mismo tiempo, mostrar información que normalmente pasa inadvertida.
LT Social: entrenar, recuperarse y socializar en un mismo lugar
Para entender LT Social primero hay que entender Life Time. La compañía opera clubes deportivos premium —que define como athletic country clubs— donde conviven gimnasio, clases, piletas, spa, recovery y gastronomía. LT Social no es otro gimnasio ni un espacio físico independiente, sino una comunidad social creada por Life Time para extender esa experiencia más allá del entrenamiento a través de encuentros que mezclan wellness, música, comida y vida social.
Su primera edición se realizó en septiembre en Life Time Sky, Manhattan, durante el fin de semana de New York Fashion Week y las finales del US Open, y La Gaceta Lifestyle estuvo invitada. El programa incluyó una fiesta con DJ, cocktails y gastronomía el sábado; el domingo por la mañana, The Reset combinó yoga, Pilates, cardio, spa y recovery; y después The Clubhouse llevó la experiencia a la pileta con música, cabanas y comida.
La propuesta muestra una transformación interesante. El gimnasio deja de ser solamente el lugar al que se va a entrenar y empieza a competir también por el tiempo social. Un espacio donde moverse, recuperarse, comer y conocer gente pueden formar parte de una misma experiencia
Head spas: el cuero cabelludo entra en la era del skincare
Durante años hablamos de shampoo, acondicionador, color y styling. Ahora la conversación está bajando literalmente hacia la raíz. Vogue viene siguiendo lo que la industria denomina “skinification” del haircare, una lógica que toma herramientas e ingredientes asociados al skincare y los traslada al cuidado del cuero cabelludo. Péptidos, niacinamida, ácidos, serums específicos, herramientas de diagnóstico y rutinas por pasos empiezan a formar parte de un mercado que ya no piensa solamente en cómo se ve el pelo, sino también en la piel de donde nace.
Los head spas convierten esa preocupación en una experiencia sensorial. En Williamsburg, Head in the Clouds lleva esa idea a un concepto botánico inspirado en la Medicina Tradicional China. Su menú incluye tratamientos con análisis previo del cuero cabelludo, aceites esenciales, vapor personalizado con té y hierbas, limpieza enzimática, arcilla, masaje profundo de cabeza, cuello y hombros, mascarilla capilar con vapor, gua sha y el característico enjuague tipo cascada. En su tratamiento Signature Meditate, por ejemplo, combina 15 minutos de análisis, una hora de head spa y un secado rápido al finalizar.
El fenómeno también obliga a escapar de una simplificación frecuente. No todo head spa es necesariamente “japonés” o “coreano”. Existen distintas tradiciones y reinterpretaciones contemporáneas, y en el caso de Head in the Clouds la referencia declarada es la medicina tradicional china y el uso de ingredientes botánicos.
Puede parecer una tendencia diseñada para TikTok —agua cayendo en forma de halo, vapor, espuma y masajes que funcionan perfecto en cámara—, pero detrás de esa estética hay un cambio más profundo. El cuero cabelludo empieza a ocupar el lugar que hace años conquistó la piel del rostro: una parte del cuerpo para la que existen diagnóstico, productos, rituales y tiempo específico de cuidado.