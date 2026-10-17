El último tren al Reducido pasa por La Ciudadela: San Martín recibe a Midland obligado a ganar

Resumen para apurados
- San Martín recibe a Midland a las 18:30 en La Ciudadela por la Primera Nacional, con la obligación de ganar para mantener sus chances de clasificar al Reducido.
- El Santo marcha undécimo a cinco puntos de la clasificación y no ganó tres partidos seguidos en el torneo, mientras que la visita llega sexta tras golear 4-0 a Rafaela.
- Con tres fechas restantes, el equipo tucumano debe sumar los nueve puntos en juego y esperar otros resultados para sostener su ilusión de pelear por el ascenso.
El reloj de la estación marcará las 18.30. A esa hora, en La Ciudadela, pasará uno de los últimos trenes hacia el Reducido, y San Martín no tiene otra alternativa que subirse. La paradoja es que enfrente estará un equipo que lleva el ferrocarril en el nombre: Midland, el club de Libertad inspirado en la empresa ferroviaria homónima, será el rival en la fecha 34 de la Primera Nacional.
El "Santo" llega al andén con el boleto en la mano, pero sin asiento asegurado. Con 43 puntos, es undécimo en la Zona B, a cinco de Maipú, que hoy ocupa el último vagón del Reducido. Quedan tres estaciones (Midland, Quilmes y Colegiales) y el recorrido no admite paradas: necesita sumar nueve de nueve y esperar que al menos tres de los equipos que tiene adelante se queden en el camino. Alejandro Orfila conoce el itinerario. "Vamos a necesitar sumar nueve de nueve, esa es la lógica, y dependeremos de algunos resultados", reconoció tras la derrota en Villa Crespo.
En este viaje, el empate equivale a quedarse en el andén mirando cómo se aleja el tren. La derrota sería verlo pasar sin frenar.
Locomotora ordenada
Del otro lado viene un convoy que rara vez se sale de los rieles. En su primera temporada en la categoría, tras ascender desde la Primera B, el "Funebrero" es sexto con 51 puntos, tiene la segunda mejor defensa de la zona y viene de arrollar 4-0 a Atlético de Rafaela. Joaquín Iturrería armó un equipo que no acelera de más: puebla el medio campo, cierra espacios, espera el error y castiga.
Su combustible es Ezequiel Bulacio, que llegó en julio desde Deportivo Morón y ya suma ocho goles. El que maneja los cambios de vía es Marcos Roseti, con cuatro tantos y cinco asistencias. El antecedente es un mal recuerdo: en la primera rueda, en Merlo, Midland ganó 2-0 con goles de Roseti y de Fernando González, ex San Martín.
El problema es que el "Santo" suele descarrilar justo en estos tramos. Ante los ocho equipos que hoy ocupan los puestos de clasificación ganó apenas dos de 14 partidos y sumó 11 de 42 puntos. Las dos victorias, eso sí, llegaron en La Ciudadela y con el arco en cero: 2-0 a Gimnasia de Jujuy y 1-0 a Gimnasia y Tiro. Ese es el único mapa que tiene para este recorrido. Además, en toda la temporada nunca logró enlazar tres triunfos seguidos, justo lo que ahora necesita.
El guarda del viaje será Nelson Sosa. El correntino dirigió ocho veces al "Santo", con cuatro triunfos, un empate y tres derrotas.
Las otras vías
Después de Midland, el recorrido seguirá en Quilmes. El "Cervecero", que con 39 puntos todavía no aseguró la permanencia, le sacó un 0-0 en Tucumán en la primera rueda. La última estación será otra vez La Ciudadela, ante Colegiales, que hoy está dentro del Reducido con siete puntos más que el "Santo". Pero nadie llega al final del viaje si se baja en la primera parada.
En casa, además, el equipo de Orfila arrastra una costumbre que ya no puede permitirse: igualó ocho de sus 16 partidos como local, demasiadas paradas para un tren que necesita llegar a horario.
Para eso deberá resolver una ecuación que le costó toda la temporada: romper un bloque cerrado sin descuidar las transiciones. Midland no le regalará la pelota ni los metros, y llegará con la tranquilidad de quien ya tiene un pie arriba del vagón. El "Santo", en cambio, no tendrá margen para especular.
En La Ciudadela ya no habrá lugar para cálculos. El reloj marcará la hora, el tren pasará una sola vez y San Martín, que durante buena parte del año vio pasar oportunidades, tendrá que subirse a tiempo. Si no lo hace, el próximo ya no lo llevará a ningún lado.