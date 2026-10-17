El último tren al Reducido pasa por La Ciudadela: San Martín recibe a Midland obligado a ganar

El "Santo" llega al andén con el boleto en la mano, pero sin asiento asegurado. Con 43 puntos, es undécimo en la Zona B, a cinco de Maipú, que hoy ocupa el último vagón del Reducido. Quedan tres estaciones (Midland, Quilmes y Colegiales) y el recorrido no admite paradas: necesita sumar nueve de nueve y esperar que al menos tres de los equipos que tiene adelante se queden en el camino. Alejandro Orfila conoce el itinerario. "Vamos a necesitar sumar nueve de nueve, esa es la lógica, y dependeremos de algunos resultados", reconoció tras la derrota en Villa Crespo.