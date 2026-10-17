San Miguel de Tucumán eligió las mejores fotos de la ciudad: quiénes fueron los ganadores

Los concursos fotográficos SMT en Foco y SMT en Flor ya tienen a sus ganadores. Tras el cierre de la votación de la tercera edición, se conocieron los nombres de quienes ocuparon los primeros tres puestos en cada categoría.
En SMT en Foco, el primer puesto fue para Germán Leonardo Williams. Mariano Michel Valdés Díaz obtuvo el segundo lugar, mientras que Maximiliano Arnedo quedó en la tercera posición.
Por su parte, en SMT en Flor, Karen Nicole Reckziegel se quedó con el primer puesto. Mariano Michel Valdés Díaz volvió a ocupar el segundo lugar, en tanto que Elías Cura completó el podio.
Ambas propuestas buscan destacar, a través de la fotografía, distintos aspectos de San Miguel de Tucumán, desde sus paisajes urbanos y su identidad hasta la belleza de sus espacios verdes.
La convocatoria también contó con la participación del público, que acompañó la iniciativa a través de sus votos y contribuyó a elegir las imágenes destacadas de esta edición.