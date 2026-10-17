Política

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

La convocatoria del PJ está prevista para las 16 en el Hipódromo, donde el gobernador será el principal referente de la jornada.

OSVALDO JALDO / ARCHIVO
OSVALDO JALDO / ARCHIVO
Por Redacción Política Hace 2 Hs

El peronismo tucumano se reunirá este sábado en el Hipódromo para conmemorar el Día de la Lealtad. El acto, convocado por el Partido Justicialista (PJ), comenzará a las 16 y estará encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales oficiales del PJ tucumano, que llamó a la militancia a participar de la jornada con banderas y consignas de unidad.

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

“Este 17 de octubre nos vemos en el Hipódromo. Compañeros y compañeras, celebramos el Día de la Lealtad Peronista y los convocamos a llenar de banderas, unidad y militancia cada rincón y que el peronismo tucumano vuelva a decir presente”, expresaron desde el partido.

La fecha recuerda las movilizaciones obreras del 17 de octubre de 1945, consideradas un hito fundacional del peronismo, cuando miles de trabajadores reclamaron la liberación de Juan Domingo Perón.

Temas Néstor KirchnerOsvaldo JaldoPartido JusticialistaPJ
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