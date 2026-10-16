Bizcochuelo de yogur y coco: la receta esponjosa y proteica para preparar en pocos minutos en la freidora de aire

Cuidar la alimentación diaria no implica desatender los antojos dulces repentinos sino contar con estrategias y preparaciones que sean compatibles con el propósito. Ante la búsqueda de colaciones livianas pero sabrosas, las preparaciones a base de lácteos y coco se posicionan como aliadas ideales para disfrutar de comidas con una consistencia suave y cremosa pero por sobre todo saludable.