Bizcochuelo de yogur y coco: la receta esponjosa y proteica para preparar en pocos minutos en la freidora de aire

Resumen para apurados
- Redes sociales difundieron una receta de bizcochuelo proteico de yogur y coco que se cocina en 20 minutos en freidora de aire como colación saludable.
- La preparación no lleva harinas ni manteca; combina huevos, yogur natural y coco rallado en un solo recipiente y se hornea a 175 °C en airfryer.
- Esta propuesta responde a la creciente demanda de alternativas dulces prácticas, nutritivas y aptas para el consumo diario sin recurrir al horno tradicional.
Cuidar la alimentación diaria no implica desatender los antojos dulces repentinos sino contar con estrategias y preparaciones que sean compatibles con el propósito. Ante la búsqueda de colaciones livianas pero sabrosas, las preparaciones a base de lácteos y coco se posicionan como aliadas ideales para disfrutar de comidas con una consistencia suave y cremosa pero por sobre todo saludable.
Esta preparación destaca por su sencillez y su perfil nutritivo equilibrado. El yogur natural funciona como ingrediente estrella aportando proteínas de alta calidad y probióticos que favorecen la salud intestinal, mientras que el huevo suma volumen y un excelente aporte proteico. Por su parte, el coco rallado no solo brinda un aroma tropical irresistible, sino que aporta fibra y grasas saludables que otorgan una saciedad prolongada.
Una solución exprés para cocinar en freidora de aire
Más allá de sus propiedades nutricionales, la gran virtud de esta tarta está en su extrema practicidad. Al prescindir de amasados, batidoras complejas o largos tiempos de espera en el horno tradicional, la mezcla se resuelve en un único recipiente y logra una cocción pareja e impecable en tiempo récord utilizando la freidora de aire.
Esta tentadora alternativa fue publicada originalmente en la red social Instagram por la cuenta de contenido saludable @neutron.hr.
Paso a paso para preparar el budín de yogur y coco
Ingredientes
- 3 huevos
- 200 g de yogur natural (sin azúcar)
- 2 cucharadas de endulzante granulado a gusto
- ¾ taza de coco rallado
1. En un bowl mediano, colocar los 3 huevos, los 200 gramos de yogur natural, las 2 cucharadas de endulzante granulado y los tres cuartos de taza de coco rallado. Mezclar bien con batidor de mano hasta obtener una consistencia lisa y homogénea.
2. Verter la mezcla dentro de un molde de 15 cm de diámetro (apto para airfryer) previamente engrasado o forrado con papel manteca.
3. Llevar a la freidora de aire precalentada y cocinar a 175 °C durante 20 minutos hasta que la superficie se note dorada y firme.
4. Retirar del equipo, dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por un mínimo de 3 horas para que tome cuerpo y consistencia cremosa antes de desmoldar y cortar.