A fines de julio, cuando ocurrió la explosión en el edificio de Monteagudo 12 -que tuvo un saldo de una persona fallecida y unos 60 vecinos damnificados- quedó expuesta una falta de control sobre las habilitaciones de construcciones en altura. En ese momento se recordó que ya en 2018 se había detectado que había 31 edificaciones sin final de obra y que en el caso de la de la tragedia se arrastraban incumplimientos desde hacía unas dos décadas. A partir de ello se generó un relevamiento cuyos resultados fueron expuestos por funcionarios municipales en estos días, que revelan que sobre 1.450 edificaciones de vivienda colectiva en San Miguel de Tucumán hay 253 edificios sin final de obra y que más del 60% están habitados.