La Anmat prohibió un equipo de depilación definitiva

Según el expediente, se trata de un producto médico de clase de riesgo III, categoría que comprende dispositivos que requieren controles específicos por sus posibles efectos sobre pacientes y operadores. El cabezal se utiliza para la remoción del vello mediante fototermólisis, un procedimiento en el que la luz láser actúa sobre la melanina del pelo, genera calor y debilita el folículo piloso.