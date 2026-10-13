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La Anmat prohibió la venta de una lavandina en todo el país: qué irregularidades detectó

La medida alcanza a todos los lotes de una marca que se comercializaba como concentrada al 60%.

La Anmat prohibió una lavandina en todo el país.
La Anmat prohibió una lavandina en todo el país.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Anmat prohibió hoy en todo el país la lavandina 656 Profesional porque carece de registros sanitarios y no se identificó el establecimiento responsable de su elaboración.
  • La investigación inició tras la consulta de un particular. El organismo constató la falta de inscripción y la provincia de Buenos Aires confirmó que no tenía antecedentes.
  • La restricción rige para locales y plataformas online hasta regularizarse. Se pide a los usuarios evitar su uso para prevenir posibles riesgos sanitarios.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de una lavandina de la marca 656 Profesional en todo el país. La decisión alcanza a todos los lotes del producto y también comprende las plataformas de venta electrónica.

La medida quedó oficializada mediante la Disposición 6539/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que el organismo constatara que el producto no contaba con registro sanitario y que no había podido identificar al establecimiento responsable de su fabricación.

La lavandina se comercializaba bajo la denominación “AGUA LAVANDINA. 656 Profesional. CONCENTRADA AL 60%”. La prohibición se mantendrá vigente hasta que cuente con los registros sanitarios correspondientes.

Por qué la prohibió

La investigación comenzó a partir de una consulta de un particular ante el Servicio de Domisanitarios de la Anmat, en la que manifestó dudas sobre la legitimidad del producto.

A partir de esa presentación, el organismo inició verificaciones y constató que la lavandina no estaba inscripta en sus registros oficiales. Además, los inspectores no lograron identificar un establecimiento responsable de su elaboración.

La Anmat envió una notificación postal a la dirección de la firma que figuraba en redes sociales, pero no obtuvo respuesta. También solicitó información a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que confirmó que no existían antecedentes de registro del producto en esa jurisdicción.

Ante estas irregularidades, el organismo dispuso la prohibición preventiva, ya que se desconocen las condiciones en las que se fabrica la lavandina.

Según la disposición, la medida busca proteger a los consumidores, debido a que la falta de registros impide acreditar que el producto haya sido elaborado y fiscalizado de acuerdo con la normativa sanitaria vigente.

Qué deben tener en cuenta los consumidores

La prohibición comprende todos los lotes de la lavandina 656 Profesional y alcanza su elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad, tanto en locales físicos como en plataformas digitales. La restricción seguirá vigente hasta que se obtengan los registros sanitarios correspondientes.

Además, la Anmat dio intervención a su Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria para investigar los enlaces utilizados para promocionar y vender el producto.

La disposición no informa sobre intoxicaciones ni otros daños a la salud asociados con el uso de esta lavandina. La medida responde a la falta de documentación sanitaria y a la imposibilidad de verificar sus condiciones de fabricación.

Por ese motivo, quienes tengan el producto en sus hogares deben evitar utilizarlo mientras la prohibición permanezca vigente.

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