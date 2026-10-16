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Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

El periodista del clima murió durante las primeras horas de este viernes y la noticia generó conmoción en Todo Noticias, donde trabajaba desde 1995. Según confirmó Mario Massaccesi, sufrió un infarto durante esta madrugada.

Conmoción en TN: murió un reconocido periodista del clima tras tres décadas en televisión
Conmoción en TN: murió un reconocido periodista del clima tras tres décadas en televisión TN
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El meteorólogo Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años tras sufrir un infarto, hecho confirmado en vivo por sus colegas de la señal Todo Noticias (TN).
  • Confessore integraba el canal desde diciembre de 1995. Su compañero Mario Massaccesi anunció la sorpresiva pérdida al aire y destacó su calidez y extenso compromiso laboral.
  • La muerte del histórico comunicador marca el fin de una era en la difusión del clima en la televisión argentina, dejando un profundo vacío entre colegas y televidentes.
Resumen generado con IA

Fernando Confessore, uno de los meteorólogos históricos de Todo Noticias (TN), murió durante las primeras horas de este viernes. Con una trayectoria de más de 30 años en televisión, se convirtió en una de las caras reconocidas del pronóstico del tiempo y de las alertas meteorológicas para millones de argentinos.

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La noticia fue comunicada por su familia al canal en el que trabajó desde diciembre de 1995. Durante la emisión de TN de 6 a 10, el conductor Mario Massaccesi anunció su fallecimiento conmovido por la pérdida de quien fue su compañero durante tantos años y recordó aspectos de su personalidad y de su vida fuera de la pantalla.

Fernando Confessore murió este viernes a la madrugada: tenía 58 años Fernando Confessore murió este viernes a la madrugada: tenía 58 años Instagram

La despedida de Mario Massaccesi a Fernando Confessore en TN

Visiblemente afectado, Massaccesi compartió la noticia con la audiencia y destacó la extensa trayectoria del meteorólogo en la señal informativa. “Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó durante el programa.

El conductor también recordó el perfil reservado de Confessore, quien prefería mantener su vida personal lejos de la exposición pública. Sin embargo, destacó el amor que sentía por su esposa y sus hijas, y la importancia que tenían en su vida.

“Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, señaló.

Cómo era Fernando Confessore fuera de la pantalla

Además de recordar su labor profesional, Massaccesi compartió algunas anécdotas sobre la personalidad del meteorólogo. Lo describió como un hincha apasionado de Boca Juniors, con un carácter fuerte y una forma directa de expresar sus enojos.

A pesar de ese temperamento, el periodista destacó su calidad humana y su compromiso con el trabajo. Según contó, Confessore era un compañero excepcional, dedicado a su tarea y que mantenía una buena relación con quienes compartían la jornada laboral con él.

Su presencia cotidiana en el canal había construido un vínculo que trascendía la información meteorológica. Durante décadas, su voz y sus pronósticos acompañaron a los televidentes en distintas situaciones climáticas, desde las jornadas habituales hasta los episodios que requerían alertas y advertencias.

La conmoción en TN por la muerte del meteorólogo

El fallecimiento de Confessore generó una profunda conmoción entre sus compañeros de trabajo. Massaccesi explicó que la noticia los tomó por sorpresa y que todavía no contaban con demasiados detalles sobre lo ocurrido.

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles”, expresó.

En medio de la emoción, el conductor también se refirió a la dificultad de continuar con la rutina televisiva después de una pérdida tan cercana. No obstante, sostuvo que el equipo buscaría honrar la memoria de su compañero a través del trabajo cotidiano.

“Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados”, agregó.

La despedida concluyó con un reconocimiento al lugar que Confessore ocupó durante tantos años en la vida de los integrantes del canal y de la audiencia. Su trayectoria en TN, iniciada en 1995, dejó una marca en la televisión argentina y en la forma en que varias generaciones se informaron sobre el tiempo.

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