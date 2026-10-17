EspectáculosGuía para salir

Hoy, en el Virla: Anastasia Sonaranda vincula el folclore con lo académico

La mexicana se presentará esta noche, desde las 21.30, en el auditorio del Centro Cultural Virla.

DESDE MÉXICO. La guitarrista Anastasia Sonoranda actuará en el Centro Virla.
DESDE MÉXICO. La guitarrista Anastasia Sonoranda actuará en el Centro Virla.
Por Redacción Espectáculos Hace 5 Hs

“Cenyólotl. Corazón de maíz” es el recital que la mexicana Anastasia Sonaranda presentará esta noche, desde las 21.30, en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), en un espectáculo de música latinoamericana junto a los artistas tucumanos Héctor Chato Singh y Gervasio Sánchez.

La artista visitante enlaza la raíz popular con la creación académica contemporánea. Licenciada Instrumentista en Guitarra por la Facultad de Música de la UNAM, fue la primera en titularse con una obra propia que fusionaba lo folclórico indígena con lo académico. Su propuesta “Sonaranda: el son que ara y anda”, es un concepto creativo que dialoga con las músicas del Abya Yala (en un trabajo que abarca los ritmos huasteco, jarocho, calentano, planeco, istmeño, chilena, vals, huapango, wayno, cueca, joropo, milonga, zamba, bolero y clave, entre otros).

“Desde ese núcleo ha desarrollado una escritura que se expande hacia configuraciones diversas: cuarteto, quinteto, septeto, ensambles de cámara y orquesta, además de canciones que reflejan una visión profunda de la identidad mexicana y latinoamericana que recorren sus seis discos grabados y una constante presencia en festivales, universidades y espacios culturales. También promueve la paz, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad cultural del continente, profundamente influenciada por la cosmovisión mesoamericana”, se anticipa sobre la música.

Sánchez es referente de la guitarra tucumana con amplio despliegue nacional e internacional; mientras que Singh está enfocado en el folclore tradicional, quien está grabando sus canciones inéditas de raíz norteña.

Otras opciones

Además de esta propuesta, hay otras opciones como el recital poético musical “Ideario para mi muerte”, basado en los textos de Ramón Guerrero que ofrecerá Julio Lazarte en recitado y piano desde las 19, en Sala Lazarte (Lavalle 145).

“Jazz y vino” es la propuesta que estará desde las 22 en Lola Mora Cultural (Lola Mora 54, Yerba Buena), con la voz de Flor Escalante y el piano de Pol Merched, acompañados por productos de la bodega Terroir de Altura.

A partir de las 22.30, en La Fondita Reducto Gastronómico (avenida Belgrano 2.430, altos), Juanchi Nicolau y Janni Valdéz presentarán canciones propias para acariciar el alma. Y en Frank (25 de Mayo 741) actuarán Rock & Lobos, Son del Mate, El Contuvernio, Lissel Plaáte y La Banda del Río Salí, desde las 18.

Temas Centro Cultural Eugenio Flavio Virla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Llegan los shows de El Mató a un Policía Motorizado, Flema y Autos Robados
1

Llegan los shows de El Mató a un Policía Motorizado, Flema y Autos Robados

Comienzan los festivales del Limón y del Sulky
2

Comienzan los festivales del Limón y del Sulky

Concierto en el teatro San Martín: un viaje imaginario sobre el “Expreso de Oriente”
3

Concierto en el teatro San Martín: un viaje imaginario sobre el “Expreso de Oriente”

Pablo Fábregas, artista de stand up: “El estado natural es aceptar que uno tiene una locura”
4

Pablo Fábregas, artista de stand up: “El estado natural es aceptar que uno tiene una locura”

Camino, luego existo: el arte como experiencia del paisaje
5

Camino, luego existo: el arte como experiencia del paisaje

Ranking notas premium
Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
1

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
2

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

La pista Jiménez: los indicios biológicos y testimoniales que reactivan la investigación del caso Lebbos
3

La pista Jiménez: los indicios biológicos y testimoniales que reactivan la investigación del caso Lebbos

Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades
4

Según un informe, en el proyecto de Presupuesto del propio Gobierno están los fondos para financiar a las universidades

La vocal Eleonora Rodríguez Campos fue elegida presidenta de la Región NOA de la JU.FE.JUS
5

La vocal Eleonora Rodríguez Campos fue elegida presidenta de la Región NOA de la JU.FE.JUS

Más Noticias
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

El fiscal frenó el pedido de Courel en la denuncia contra Graneros: “No es parte”

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Encuesta: ¿Pensás que la marcha univesitaria puede cambiar la postura del Gobierno nacional?

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Comentarios