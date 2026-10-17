Hoy, en el Virla: Anastasia Sonaranda vincula el folclore con lo académico

La artista visitante enlaza la raíz popular con la creación académica contemporánea. Licenciada Instrumentista en Guitarra por la Facultad de Música de la UNAM, fue la primera en titularse con una obra propia que fusionaba lo folclórico indígena con lo académico. Su propuesta “Sonaranda: el son que ara y anda”, es un concepto creativo que dialoga con las músicas del Abya Yala (en un trabajo que abarca los ritmos huasteco, jarocho, calentano, planeco, istmeño, chilena, vals, huapango, wayno, cueca, joropo, milonga, zamba, bolero y clave, entre otros).