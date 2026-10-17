Hoy, en el Virla: Anastasia Sonaranda vincula el folclore con lo académico

“Cenyólotl. Corazón de maíz” es el recital que la mexicana Anastasia Sonaranda presentará esta noche, desde las 21.30, en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), en un espectáculo de música latinoamericana junto a los artistas tucumanos Héctor Chato Singh y Gervasio Sánchez.
La artista visitante enlaza la raíz popular con la creación académica contemporánea. Licenciada Instrumentista en Guitarra por la Facultad de Música de la UNAM, fue la primera en titularse con una obra propia que fusionaba lo folclórico indígena con lo académico. Su propuesta “Sonaranda: el son que ara y anda”, es un concepto creativo que dialoga con las músicas del Abya Yala (en un trabajo que abarca los ritmos huasteco, jarocho, calentano, planeco, istmeño, chilena, vals, huapango, wayno, cueca, joropo, milonga, zamba, bolero y clave, entre otros).
“Desde ese núcleo ha desarrollado una escritura que se expande hacia configuraciones diversas: cuarteto, quinteto, septeto, ensambles de cámara y orquesta, además de canciones que reflejan una visión profunda de la identidad mexicana y latinoamericana que recorren sus seis discos grabados y una constante presencia en festivales, universidades y espacios culturales. También promueve la paz, el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad cultural del continente, profundamente influenciada por la cosmovisión mesoamericana”, se anticipa sobre la música.
Sánchez es referente de la guitarra tucumana con amplio despliegue nacional e internacional; mientras que Singh está enfocado en el folclore tradicional, quien está grabando sus canciones inéditas de raíz norteña.
Otras opciones
Además de esta propuesta, hay otras opciones como el recital poético musical “Ideario para mi muerte”, basado en los textos de Ramón Guerrero que ofrecerá Julio Lazarte en recitado y piano desde las 19, en Sala Lazarte (Lavalle 145).
“Jazz y vino” es la propuesta que estará desde las 22 en Lola Mora Cultural (Lola Mora 54, Yerba Buena), con la voz de Flor Escalante y el piano de Pol Merched, acompañados por productos de la bodega Terroir de Altura.
A partir de las 22.30, en La Fondita Reducto Gastronómico (avenida Belgrano 2.430, altos), Juanchi Nicolau y Janni Valdéz presentarán canciones propias para acariciar el alma. Y en Frank (25 de Mayo 741) actuarán Rock & Lobos, Son del Mate, El Contuvernio, Lissel Plaáte y La Banda del Río Salí, desde las 18.