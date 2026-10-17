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La floración representa un factor a atender en la planificación de la cosecha

LCP 85-384 es la variedad con mayor proporción de tallos florecidos.

PROBLEMA. Los tallos florecidos pueden deteriorarse y perder calidad.
PROBLEMA. Los tallos florecidos pueden deteriorarse y perder calidad.
Por Redacción Economía Hace 6 Hs

Los resultados de los sucesivos muestreos realizados durante la campaña 2026 evidencian una evolución favorable y sostenida del proceso madurativo de los cañaverales de Tucumán, con incrementos progresivos en el contenido sacarino y en la pureza del jugo. Las tasas de incremento de Pol% caña (1,06 puntos porcentuales) y de Pureza% (0,46 puntos porcentuales) fueron levemente inferiores a las observadas en el muestreo anterior (1,18 puntos porcentuales y 0,97 puntos porcentuales, respectivamente).

En cuanto al comportamiento varietal, TUC 03-12 y LCP 85-384 presentaron los estados madurativos más favorables, con valores similares de Pol% caña y Pureza% del jugo. Por su parte, TUC 95-10 registró valores ligeramente inferiores en ambos parámetros, aunque mantuvo niveles satisfactorios de calidad industrial.

Durante este muestreo, los valores de calidad industrial presentaron un comportamiento relativamente homogéneo entre las localidades evaluadas, con escasas variaciones en los parámetros analizados.

Se observó, además, una importante presencia de cañaverales con floración en las regiones Centro y Sur, y LCP 85-384 se destacó como la variedad con mayor proporción de tallos florecidos. A pesar de esta situación, no se observó una caída en la evolución madurativa.

En términos generales, los resultados obtenidos hasta fines de septiembre reflejan un estado madurativo favorable de los cañaverales tucumanos, con elevados niveles de calidad industrial. No obstante, la presencia de floración representa un factor a considerar en la planificación de la cosecha, a fin de minimizar posibles pérdidas de calidad asociadas al deterioro de los tallos florecidos.

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