La floración representa un factor a atender en la planificación de la cosecha

Los resultados de los sucesivos muestreos realizados durante la campaña 2026 evidencian una evolución favorable y sostenida del proceso madurativo de los cañaverales de Tucumán, con incrementos progresivos en el contenido sacarino y en la pureza del jugo. Las tasas de incremento de Pol% caña (1,06 puntos porcentuales) y de Pureza% (0,46 puntos porcentuales) fueron levemente inferiores a las observadas en el muestreo anterior (1,18 puntos porcentuales y 0,97 puntos porcentuales, respectivamente).