Crean un modelo para evaluar daños en la parición de bovinos

Según una nota firmada por la periodista Daniela Orlandi, y publicada en el sitio MediosUNT, el equipo trabaja con células del oviducto, una zona del aparato reproductor de la vaca que cumple un papel importante en la reproducción. En el laboratorio buscan conocer cómo responden frente a componentes de ciertas bacterias y qué condiciones pueden ayudarlas a resistir el daño. Uno de esos componentes es el lipopolisacárido (LPS), una sustancia presente en algunas bacterias que puede dañar las células. Para estudiarlo, compararon el cultivo tradicional, en el que las células crecen sobre una superficie plana, con un modelo tridimensional, donde pueden organizarse de una manera más parecida a como lo hacen dentro del organismo.