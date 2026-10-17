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Crean un modelo para evaluar daños en la parición de bovinos

Investigadores de la UNT trabajan con células del oviducto de la vaca.

Crean un modelo para evaluar daños en la parición de bovinos
Por Redacción Economía Hace 6 Hs

Después del parto, las vacas pueden sufrir infecciones bacterianas que afectan su aparato reproductor y dificultan que vuelvan a quedar preñadas. Para entender mejor qué ocurre en estos casos, Camila Álvarez Medrano, junto con Maximiliano de Boeck y bajo la orientación de Mariela Roldán Olarte y de Pablo Alberto Valdecantos, desarrolla un nuevo modelo de cultivo celular en el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (Insibio), de doble dependencia entre la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Según una nota firmada por la periodista Daniela Orlandi, y publicada en el sitio MediosUNT, el equipo trabaja con células del oviducto, una zona del aparato reproductor de la vaca que cumple un papel importante en la reproducción. En el laboratorio buscan conocer cómo responden frente a componentes de ciertas bacterias y qué condiciones pueden ayudarlas a resistir el daño. Uno de esos componentes es el lipopolisacárido (LPS), una sustancia presente en algunas bacterias que puede dañar las células. Para estudiarlo, compararon el cultivo tradicional, en el que las células crecen sobre una superficie plana, con un modelo tridimensional, donde pueden organizarse de una manera más parecida a como lo hacen dentro del organismo.

La respuesta de las células frente al daño bacteriano fue diferente según el modelo utilizado. En el cultivo tradicional sobrevivió el 60,26% de las células expuestas al LPS, mientras que en los modelos 3D no se registró una disminución significativa de células vivas. Además, al incorporar al cultivo sustancias producidas por otras células del tejido, la supervivencia alcanzó el 70,6%, frente al 53,6% cuando no se agregaron.

Los modelos desarrollados, según los investigadores, podrían utilizarse para probar nuevos tratamientos y fármacos contra las infecciones bacterianas que afectan la reproducción bovina. También podrían aplicarse en otras investigaciones vinculadas con la reproducción, como la producción de embriones en el laboratorio.

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