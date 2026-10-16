Política

Desestiman una denuncia de Enrique Romero contra la comisionada de Las Cejas por una casa en El Cadillal

El Tribunal de Cuentas no encontró elementos para avanzar en el proceso administrativo contra la funcionaria, pero aclaró el autor del planteo cuenta con la vía penal.

EN LA SECCIÓN ESTE. Romero denunció irregularidades en la comuna rural de Las Cejas, a cargo de Contreras. FOTO DE ARCHIVO LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
EN LA SECCIÓN ESTE. Romero denunció irregularidades en la comuna rural de Las Cejas, a cargo de Contreras. FOTO DE ARCHIVO LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El Tribunal de Cuentas de Tucumán desestimó la denuncia de Enrique Romero contra la comisionada de Las Cejas por presuntas irregularidades con una casa en El Cadilal.
  • Romero acusó a la funcionaria comunal por anomalías patrimoniales, pero el ente de control no halló elementos suficientes para iniciar un proceso administrativo sancionatorio.
  • Pese al archivo administrativo, el órgano de control aclaró que el denunciante mantiene habilitada la vía penal para proseguir con las acusaciones en la Justicia.
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