Desestiman una denuncia de Enrique Romero contra la comisionada de Las Cejas por una casa en El Cadilal

Resumen para apurados
- El Tribunal de Cuentas de Tucumán desestimó la denuncia de Enrique Romero contra la comisionada de Las Cejas por presuntas irregularidades con una casa en El Cadilal.
- Romero acusó a la funcionaria comunal por anomalías patrimoniales, pero el ente de control no halló elementos suficientes para iniciar un proceso administrativo sancionatorio.
- Pese al archivo administrativo, el órgano de control aclaró que el denunciante mantiene habilitada la vía penal para proseguir con las acusaciones en la Justicia.
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