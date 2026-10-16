L’Oréal busca estudiantes de Comunicación para una pasantía en RRHH

Resumen para apurados
- L’Oréal abrió en Argentina una pasantía en RRHH para estudiantes avanzados de Comunicación y afines, con el fin de sumarlos a su equipo de Talent & Learning.
- La búsqueda exige inglés avanzado y estar en los últimos años de la carrera. La práctica contempla rotaciones en atracción de talento, marca empleadora y capacitación.
- El programa ofrece a futuros graduados una inserción directa al ámbito corporativo, impulsando el cruce estratégico entre comunicación institucional y gestión de personas.
Comunicar una búsqueda laboral, construir la imagen de una empresa como lugar para trabajar o acompañar la llegada de nuevos empleados son tareas que también necesitan perfiles de comunicación. Ese cruce aparece en una nueva pasantía que abrió L’Oréal en Argentina para sumarse al equipo de Talent & Learning.
La propuesta está dirigida a quienes estudien Comunicación, Recursos Humanos, Administración o carreras afines, y tiene una particularidad: el pasante pasará por dos áreas distintas del equipo de personas de la empresa.
El perfil que busca L’Oréal
La convocatoria apunta a personas que estén cursando los últimos dos años de la carrera o tengan aproximadamente un año y medio pendiente para recibirse.
También pide inglés avanzado. No figura experiencia laboral previa como requisito excluyente.
La empresa pone más énfasis en características como curiosidad, capacidad analítica, organización, atención al detalle y predisposición para trabajar con distintos equipos.
Cómo entrar a la convocatoria
La vacante está publicada en la página de L’Oréal (careers.loreal.com) con el nombre “Pasante de Recursos Humanos | Talent & Learning”.
Desde esa publicación se puede iniciar la solicitud con el botón “Apply”. La plataforma pide completar los datos personales y profesionales y cargar el currículum.
Las tareas durante la pasantía
La primera parte de la práctica estará vinculada con Talent. Ahí aparecen:
- tareas de selección,
- acompañamiento de programas para jóvenes profesionales
- y participación en acciones de marca empleadora, es decir, la forma en que una compañía se presenta frente a quienes podrían trabajar en ella.
También habrá colaboración con agencias, elaboración de piezas para iniciativas internas, participación en ferias universitarias y apoyo en campañas destinadas a atraer nuevos perfiles.
Después, acompañar a quienes ya ingresaron. En una segunda etapa, el foco cambia. El pasante pasará a Learning, el área encargada de capacitación y desarrollo. Allí podrá colaborar con agendas de formación, actividades de inducción para nuevos empleados y programas internos de aprendizaje.