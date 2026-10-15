Cortaron la Ruta 307 por nieve y hielo entre Tafí del Valle y Amaicha

El tránsito permanece interrumpido en un tramo de la ruta provincial 307, entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle, debido a la presencia de nieve, hielo sobre la calzada y escasa visibilidad. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Tucumán dispuso un corte preventivo desde las 8 para reducir los riesgos de accidentes en la zona de alta montaña.