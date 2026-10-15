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Cortaron la Ruta 307 por nieve y hielo entre Tafí del Valle y Amaicha

La Dirección Provincial de Vialidad dispuso una interrupción preventiva del tránsito entre los kilómetros 62 y 115. Hay temperaturas cercanas a 1 °C, placas de hielo y neblina densa. Las autoridades evaluarán el estado de la ruta a las 12.

RUTA CORTADA
RUTA CORTADA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vialidad de Tucumán cortó la Ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha por la presencia de nieve, hielo sobre la calzada y escasa visibilidad para evitar siniestros.
  • La restricción rige entre los km 62 y 115 con registros de 1 °C y densa neblina, factores que congelaron el asfalto y redujeron la adherencia para frenar en la alta montaña.
  • Las autoridades evaluarán a las 12 si las condiciones climáticas permiten reabrir el paso, mientras piden a los conductores posponer viajes y revisar los reportes oficiales.
Resumen generado con IA

El tránsito permanece interrumpido en un tramo de la ruta provincial 307, entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle, debido a la presencia de nieve, hielo sobre la calzada y escasa visibilidad. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Tucumán dispuso un corte preventivo desde las 8 para reducir los riesgos de accidentes en la zona de alta montaña.

La restricción comprende el sector ubicado entre el kilómetro 62, en Tafí del Valle, y el kilómetro 115, en Amaicha del Valle. Según el reporte del organismo, la temperatura ronda 1 °C y se registra neblina densa, especialmente entre los kilómetros 75 y 86, donde la visibilidad se encuentra reducida.

Ruta 307: hielo sobre la calzada y baja visibilidad

Durante las inspecciones, el personal vial constató la formación de placas de hielo sobre la calzada. Esta condición reduce la adherencia de los neumáticos y dificulta las maniobras de frenado, lo que incrementa el peligro para los conductores.

A las bajas temperaturas se suman la caída de nieve y la neblina, factores que complican la circulación en este tramo de los Valles Calchaquíes. Por ese motivo, las autoridades resolvieron interrumpir preventivamente el paso vehicular mientras monitorean la evolución de las condiciones climáticas.

A qué hora evaluarán la reapertura de la Ruta 307

La Dirección Provincial de Vialidad anunció que realizará una nueva evaluación a las 12 para determinar si mejoraron las condiciones de circulación y si es posible habilitar nuevamente el tránsito.

Hasta entonces, se recomienda evitar los desplazamientos hacia el sector afectado y respetar las indicaciones del personal vial. Quienes tengan previsto viajar entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle deberán consultar los canales oficiales antes de salir, ya que la reapertura dependerá del estado de la calzada y de la visibilidad.

Datos del corte preventivo

Ruta: provincial 307.

Tramo afectado: entre los kilómetros 62 y 115.

Localidades: Tafí del Valle y Amaicha del Valle.

Motivos: nieve, placas de hielo y neblina densa.

Temperatura informada: cercana a 1 °C.

Próxima evaluación: a las 12.

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