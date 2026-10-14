SociedadActualidad

Falleció "Rolo" Díaz, un referente del vino en los Valles Calchaquíes

Luis Rolando Díaz había logrado reconocimiento internacional con sus vinos de altura elaborados en Colalao del Valle, entre ellos el Altos La Ciénaga Viognier 2025, distinguido con una Medalla de Oro en Mendoza.

Luis Rolando Díaz había logrado reconocimiento internacional con sus vinos de altura elaborados en Colalao del Valle
Luis Rolando Díaz había logrado reconocimiento internacional con sus vinos de altura elaborados en Colalao del Valle
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El enólogo Luis "Rolo" Díaz falleció el 13 de octubre en Tucumán; era un referente vitivinícola clave de los Valles Calchaquíes por innovar con vinos de altura.
  • Díaz continuó la tradición familiar en Colalao del Valle, donde introdujo la cepa viognier con manejo agroecológico y ganó una medalla de oro internacional en Mendoza.
  • Su labor sentó un precedente para la vitivinicultura tucumana, abriendo camino a la diversificación de cepas y a la proyección internacional de los vinos de altura.
Resumen generado con IA

Luis Rolando Díaz, conocido como “Rolo”, murió ayer, 13 de octubre. El enólogo tucumano había ganado notoriedad en el mundo vitivinícola por sus vinos elaborados en Colalao del Valle y por impulsar una cepa poco habitual en la región: el viognier, con el que consiguió un reconocimiento internacional.

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

La historia del primer viognier tucumano que se impone en la tierra del torrontés

En octubre de 2025, su Altos La Ciénaga Viognier 2025 obtuvo una Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Vinos y Licores Vinus, realizado en Mendoza. El premio distinguió un proyecto que había comenzado a pequeña escala y que buscaba ampliar las posibilidades de la producción vitivinícola tucumana en los Valles Calchaquíes.

Rolo Díaz, un hacedor de vinos en los Valles Calchaquíes

Díaz desarrolló su proyecto en el paraje La Ciénaga, en Colalao del Valle, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Allí encontró las condiciones para elaborar un vino blanco con una variedad originaria del valle del Ródano, en Francia, que se caracteriza por sus aromas florales y frutales.

Su vínculo con la actividad venía de familia. “Yo aprendí a hacer vinos con mi papá, que hacía el clásico patero que se vendía en damajuanas de más de 20 litros”, había contado en una entrevista publicada por LA GACETA en octubre de 2025.

Las primeras pruebas con viognier habían comenzado tres años antes, con producciones de entre 20 y 50 litros. Con el tiempo, el proyecto creció hasta contar con 500 plantas en producción y una elaboración cercana a las 800 botellas.

“Es oficialmente el primer viognier tucumano, y eso me llena de orgullo. Es un vino fino, muy lindo”, había explicado Díaz.

Un vino de altura que buscaba diferenciarse

El objetivo de Rolo era encontrar una variedad que complementara al torrontés, una de las cepas emblemáticas de los Valles Calchaquíes. El viognier se adaptó a su viñedo y se convirtió en una de las apuestas distintivas de Altos La Ciénaga.

Díaz defendía un manejo agroecológico y buscaba que las características del suelo y de la uva se expresaran en el producto final. Su trabajo también había conseguido reconocimiento en encuentros de degustación de vinos, donde otros ejemplares de su bodega habían alcanzado posiciones destacadas.

El legado de Rolo Díaz en la vitivinicultura tucumana

La trayectoria de Díaz quedó ligada a una producción que buscaba ampliar la identidad de los vinos tucumanos. Su trabajo en Colalao del Valle combinó tradición familiar, experimentación y una apuesta por las condiciones de los viñedos de altura.

El reconocimiento obtenido en Mendoza puso a Altos La Ciénaga entre los proyectos destacados de la región y dio visibilidad a una variedad que hasta entonces tenía escasa presencia en los Valles Calchaquíes.

La confirmación de su muerte este miércoles 14 de octubre enluta al ámbito vitivinícola tucumano, donde “Rolo” Díaz era reconocido por su dedicación a la elaboración de vinos y por el desarrollo de una propuesta propia desde el interior de la provincia.

Con su proyecto, el productor dejó una marca en la vitivinicultura tucumana y contribuyó a mostrar que los vinos de altura de Colalao del Valle podían explorar nuevas variedades y competir en certámenes internacionales.

Temas Colalao del Valle
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón
1

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
2

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro
3

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

Boca cayó ante Vasco Da Gama y quedó contra las cuerdas
4

Boca cayó ante Vasco Da Gama y quedó contra las cuerdas

La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura
5

La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura

Ranking notas premium
Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
1

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones
2

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen
3

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
4

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

Cartas de lectores: héroe de Malvinas
5

Cartas de lectores: héroe de Malvinas

Más Noticias
Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 14 de octubre

Boca cayó ante Vasco Da Gama y quedó contra las cuerdas

Boca cayó ante Vasco Da Gama y quedó contra las cuerdas

“Ciudades azules”, un libro que propone una mirada sobre los espacios urbanos

“Ciudades azules”, un libro que propone una mirada sobre los espacios urbanos

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura

La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura

Regresó la tucumana que había viajado a Ucrania en misión solidaria

Regresó la tucumana que había viajado a Ucrania en misión solidaria

Comentarios