Falleció "Rolo" Díaz, un referente del vino en los Valles Calchaquíes

Rolo Díaz, un hacedor de vinos en los Valles Calchaquíes

Díaz desarrolló su proyecto en el paraje La Ciénaga, en Colalao del Valle, a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Allí encontró las condiciones para elaborar un vino blanco con una variedad originaria del valle del Ródano, en Francia, que se caracteriza por sus aromas florales y frutales.