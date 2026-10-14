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Empanadas, vino y canciones: la visita de Los Fundamentalistas a los Valles Calchaquíes

Tras su histórico recital en Tucumán, integrantes de la banda y parte de su equipo recorrieron una bodega de Colalao del Valle y compartieron un momento distendido.

Los Fundamentalistas en Luna de Cuarzo. Sobremesa con identidad Colaleña.
Los Fundamentalistas en Luna de Cuarzo. Sobremesa con identidad Colaleña. foto gentileza Silvia Gramajo
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Tras su recital en Tucumán, miembros de Los Fundamentalistas visitaron una bodega en Colalao del Valle para conocer la cultura local y descansar con vino y empanadas.
  • El grupo recorrió la bodega Luna de Cuarzo tras su masivo recital en Tucumán. La productora Silvia Gramajo viralizó imágenes del distendido festejo con música y comida típica.
  • La estadía de la banda impulsa la visibilidad de la Ruta del Vino de Altura, consolidando el perfil turístico y gastronómico de los Valles Calchaquíes a nivel nacional.
Resumen generado con IA

Después de protagonizar un recital histórico en Tucumán, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado extendieron su paso por la provincia con una visita a los Valles Calchaquíes. Algunos músicos y miembros del equipo estuvieron en la bodega Luna de Cuarzo, de Colalao del Valle, donde disfrutaron de los sabores y los paisajes de una de las zonas vitivinícolas más características del norte argentino.

Durante su visita hubo empanadas, vino y música. En un clima distendido, los integrantes de la comitiva compartieron canciones y momentos con quienes los recibieron, en una escena que rápidamente despertó interés entre los seguidores de la banda.

El encuentro quedó registrado en un video publicado en las redes sociales por Silvia Gramajo, productora vitivinícola, que mostró parte de la visita y permitió conocer una faceta más relajada del paso del grupo por Tucumán.

Una visita a la Ruta del Vino de Altura

Colalao del Valle es uno de los puntos destacados de la Ruta del Vino de Altura, un circuito que combina producción vitivinícola, paisajes de montaña y propuestas gastronómicas en los Valles Calchaquíes tucumanos.

La región se distingue por sus viñedos cultivados a gran altitud y por una producción que forma parte de la identidad turística y cultural de la zona. Sus bodegas reciben visitantes interesados en conocer los procesos de elaboración, degustar vinos locales y descubrir los sabores tradicionales de los valles.

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En ese escenario, la visita de parte del equipo de Los Fundamentalistas a la bodega Luna de Cuarzo sumó una postal particular a su estadía en la provincia. 

Después de la convocatoria que reunió a miles de fanáticos en el recital, el recorrido por las bodegas acercó a los músicos a otra expresión de la cultura tucumana, entre la gastronomía regional, el vino y la música.

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