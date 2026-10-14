Empanadas, vino y canciones: la visita de Los Fundamentalistas a los Valles Calchaquíes

Después de protagonizar un recital histórico en Tucumán, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado extendieron su paso por la provincia con una visita a los Valles Calchaquíes. Algunos músicos y miembros del equipo estuvieron en la bodega Luna de Cuarzo, de Colalao del Valle, donde disfrutaron de los sabores y los paisajes de una de las zonas vitivinícolas más características del norte argentino.