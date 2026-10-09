¿Por qué la incertidumbre modifica el humor social?

Esa jerarquía convive con una desconfianza persistente hacia el dato oficial. Según Zentrix, el 67,1% cree que la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no refleja lo que percibe en su vida cotidiana y el 30,6% opina que sí; en agosto, el 65,8% no creía el dato del organismo oficial. A su vez, el 81,8% sostiene que su salario no le gana a la inflación, frente al 81,2% el mes anterior. Que la inflación sea la última preocupación y que la gran mayoría sienta que el salario no alcanza no es una contradicción: sugiere que el índice y la experiencia miden cosas distintas. El Indec informa cuánto suben los precios cada mes; los hogares comparan su ingreso con el nivel de precios acumulado, y una desaceleración de la inflación no se vive, por sí sola, como una recomposición, analiza la consultora