Alpine busca reaccionar en la Fórmula 1: el mensaje de su nuevo director técnico tras la mala racha de Colapinto

Resumen para apurados
- Mike Elliott reunió al personal de Alpine en Enstone para exigir una reacción ante la mala racha de resultados previa a la gira americana de Fórmula 1.
- La escudería francesa se alejó del quinto puesto de constructores tras flojas actuaciones en Azerbaiyán y Singapur, lo que motivó la reestructuración técnica de Elliott.
- Con el respaldo de Flavio Briatore, el equipo intentará recuperar terreno técnico y deportivo en los próximos Grandes Premios de Austin, México y San Pablo.
El clima en Alpine se volvió tenso tras una triple fecha sin buenos resultados en la Fórmula 1, que alejó a la escudería francesa de la pelea por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores. En ese contexto, Mike Elliott, su nuevo director técnico, reunió al personal en la fábrica de Enstone y dejó un mensaje contundente para el cierre de la temporada.
El británico reconoció que el equipo atravesó muchos cambios y planteó su mirada de manera simple: el trabajo, dijo, consiste en transformar los recursos en rendimiento en la pista. En esa línea, señaló que el principal recurso son las personas que trabajan en la fábrica. “Son ustedes quienes marcarán la diferencia”, remarcó.
Antes, el asesor Flavio Briatore había resaltado la importancia de contar con un director técnico sólido y se mostró convencido de que, con Elliott, el equipo podrá dar un salto de nivel.
La gira americana
La escudería viene de una seguidilla negativa, con un rendimiento por debajo de lo esperado. Franco Colapinto abandonó en Azerbaiyán y en Singapur, y admitió que fue la peor triple fecha desde su llegada a la máxima categoría. Ahora, Alpine buscará recuperar terreno en Austin, México y San Pablo.
Elliott fue anunciado hace un mes con la misión de potenciar el área de ingeniería. El británico conoce la casa: entre 2008 y 2012 trabajó en Enstone como aerodinamista principal, cuando el equipo competía como Renault y luego como Lotus.
Con más de dos décadas en la Fórmula 1, pasó también por McLaren y por Mercedes, donde fue jefe de aerodinámica, director de tecnología y director técnico hasta 2023, en una etapa en la que la escudería alemana ganó ocho títulos de Constructores y siete de Pilotos.