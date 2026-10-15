Alpine busca reaccionar en la Fórmula 1: el mensaje de su nuevo director técnico tras la mala racha de Colapinto

El clima en Alpine se volvió tenso tras una triple fecha sin buenos resultados en la Fórmula 1, que alejó a la escudería francesa de la pelea por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores. En ese contexto, Mike Elliott, su nuevo director técnico, reunió al personal en la fábrica de Enstone y dejó un mensaje contundente para el cierre de la temporada.