Diputados: fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el "megadecreto" de Milei
Resumen para apurados
- La oposición en Diputados busca quórum este jueves para rechazar el DNU 70/2023 de Javier Milei y debatir la prórroga de la emergencia en discapacidad.
- El Senado ya rechazó el DNU en marzo y ahora el oficialismo negocia con aliados para impedir el quórum, en una jornada con marchas universitarias frente al Congreso.
- Si la Cámara baja rechaza el megadecreto, este perderá validez definitiva, lo que afectaría puntos neurálgicos del programa de desregulación económica del Gobierno.
El gobierno de Javier Milei ganó la pulseada esta tarde con el apoyo de los gobernadores aliados. La oposición no logró el quórum necesario para abrir el recinto y avanzar con el rechazo del DNU 70/2023, además de tratar la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad y proyectos de alivio para las familias endeudadas.
La sesión especial había sido convocada para las 14 y los bloques opositores calculaban reunir entre 118 y 120 diputados, por debajo de los 129 necesarios para habilitar el debate. Alcanzó los 121 legisladores presentes, frente a 136 ausentes, entre ellos los representantes de los espacios aliados provinciales y otros partidos.
Del otro lado, La Libertad Avanza (LLA) buscó impedir que se alcance el quórum y trasladar la discusión a la sesión convocada por el oficialismo para el 21 de octubre. Para eso, negoció con bloques y gobernadores dialoguistas la incorporación de cambios vinculados con la propiedad privada en un proyecto de ley que obtuvo dictamen de mayoría este miércoles.
El DNU 70/2023, en el centro
El principal objetivo político de la oposición era conseguir que Diputados rechace el DNU 70/2023, firmado por Milei al comienzo de su gestión. El decreto impulsó una amplia desregulación económica y derogó o modificó distintas normas, entre ellas la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, además de eliminar restricciones previstas en la Ley de Tierras Rurales.
El Senado rechazó el megadecreto en marzo de 2024, pero la Cámara, presidida por el oficialista Martin Menem, baja todavía no se pronunció sobre su validez. Si Diputados también lo rechazara, el decreto perdería vigencia.
La discusión volvió a cobrar fuerza por la controversia en torno al artículo 154, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó las restricciones para la adquisición de esos terrenos por parte de extranjeros.
Frente a ese escenario, el oficialismo incorporó al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un artículo que establece: “Déjase sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023”. La iniciativa consiguió dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, con el respaldo del PRO y la UCR.
Con esa modificación, el gobierno libertario busca responder a uno de los cuestionamientos sobre el megadecreto y sumar apoyos para evitar que los bloques dialoguistas acompañen su rechazo. La oposición, en cambio, sostiene que el Congreso debe resolver la validez del DNU en su conjunto.
En La Libertad Avanza advierten que una derogación total volvería a poner en vigencia normas anteriores al decreto, entre ellas las vinculadas con los alquileres, el abastecimiento y las góndolas, lo que, según el oficialismo, afectaría aspectos centrales de su programa económico.
Discapacidad
Otro de los puntos centrales de la sesión era la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto apunta a extender la vigencia de la Ley 27.793, cuyo vencimiento está previsto para fines de este año.
La iniciativa cuenta con dictámenes en la Cámara baja y podría reunir apoyos de sectores que mantienen diferencias con el peronismo, pero que no necesariamente están dispuestos a acompañar el rechazo del DNU.
El debate se desarrolla en medio de las diferencias entre el Congreso y la administración de Milei por la aplicación de la ley. El gobierno libertario cuestiona las medidas que, a su criterio, comprometen el equilibrio fiscal y busca impulsar una alternativa legislativa para tratar la situación en la sesión prevista para el 21 de octubre.
Endeudamiento familiar y morosidad
La oposición también pretende avanzar con proyectos destinados a aliviar el endeudamiento y la morosidad de las familias argentinas, que acumulan compromisos con bancos y otras entidades financieras en un contexto de bajos salarios y altas tasas de interés.
El tema ya había sido tratado en una sesión anterior, el 6 de septiembre, cuando se dispuso el envío de las iniciativas a las comisiones correspondientes. Finalmente, el oficialismo consiguió imponer un dictamen de mayoría que contempla un sistema de control y publicidad de las tasas de interés que cobran las entidades financieras.
Los bloques opositores sostienen que esa propuesta no resuelve el problema de fondo y buscan reabrir la discusión en el recinto. Al igual que la emergencia en discapacidad, el endeudamiento es uno de los temas con los que intentan ampliar el respaldo a la convocatoria.
La Marcha Federal Universitaria
La jornada legislativa coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre a las 13.30 frente al Congreso de la Nación.
La movilización reunirá a autoridades universitarias, docentes, no docentes, estudiantes y organizaciones vinculadas con la educación superior y la ciencia. También participarán sectores de la oposición, gremios de la CGT y movimientos sociales.
El reclamo central será el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, además de la recomposición salarial y la asignación de recursos para sostener el funcionamiento de las universidades nacionales.
En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional y a movilizarse en apoyo al reclamo universitario y en rechazo a los despidos en el Estado.
Así, la disputa por el quórum y el futuro del DNU 70/2023 se desarrollará en una jornada de tensión política y movilización social, con el oficialismo decidido a evitar que la oposición abra el recinto y avance sobre una de las principales herramientas normativas de la gestión de Milei.