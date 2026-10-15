Diputados: fracasó la sesión convocada por la oposición para voltear el "megadecreto" de Milei

Del otro lado, La Libertad Avanza (LLA) buscó impedir que se alcance el quórum y trasladar la discusión a la sesión convocada por el oficialismo para el 21 de octubre. Para eso, negoció con bloques y gobernadores dialoguistas la incorporación de cambios vinculados con la propiedad privada en un proyecto de ley que obtuvo dictamen de mayoría este miércoles.