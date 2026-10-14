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Un día después de la operación, el papa León XIV celebró una misa desde su habitación

El Pontífice celebró la ceremonia religiosa en su habitación del Policlínico Gemelli, en Roma.

El Pontífice celebró la ceremonia religiosa en su habitación del Policlínico Gemelli, en Roma.
El Pontífice celebró la ceremonia religiosa en su habitación del Policlínico Gemelli, en Roma. La Nación/ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV celebró una misa este miércoles en el hospital Gemelli de Roma, un día después de ser operado con éxito de un tumor maligno en el pulmón derecho.
  • El Pontífice fue intervenido el martes mediante una cirugía videoasistida para extirparle un lóbulo pulmonar; ya camina, come y muestra una evolución posoperatoria normal.
  • Con su agenda cancelada hasta el 20 de octubre, seguirá internado una semana a la espera de análisis moleculares que definirán si requerirá nuevos tratamientos oncológicos.
Resumen generado con IA

El papa León XIV celebró una misa en su habitación del Policlínico Gemelli, en Roma, un día después de haber sido operado de un tumor maligno en el pulmón derecho. La información fue difundida este miércoles por el diario italiano Avvenire, cercano a la Iglesia Católica de ese país, sobre la base de fuentes vaticanas.

El Pontífice fue sometido el martes por la tarde a una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida. Según el informe oficial, el tumor extraído era maligno.

Durante su recuperación, León XIV permanece en la décima planta del hospital. Sin embargo, no ocupa el departamento que habitualmente se reserva para los papas durante sus internaciones, ya que el sector se encuentra en obras de reestructuración.

Por ese motivo, la misa se celebró en una sala acondicionada para la ocasión. La capilla que suele utilizarse para las ceremonias religiosas de los pontífices durante sus estadías en el Gemelli también está ubicada en una zona afectada por los trabajos.

¿Hasta cuándo seguirá hospitalizado el Papa?

El Vaticano prevé que León XIV permanezca internado aproximadamente una semana, aunque la duración de la hospitalización dependerá de su evolución clínica. Además, canceló sus compromisos oficiales hasta el próximo 20 de octubre.

Según el último parte médico difundido este miércoles por la Santa Sede, el Pontífice presenta una evolución posoperatoria normal. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados durante la jornada arrojaron valores dentro de los límites normales para el tipo de intervención a la que fue sometido.

León XIV ya comenzó a caminar, realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual, con el desayuno y el almuerzo, de acuerdo con el informe médico.

Por el momento, los partes oficiales no mencionan tratamientos posteriores. Quedan pendientes los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la operación, que permitirán evaluar la necesidad de posibles tratamientos.

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