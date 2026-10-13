La salud del Papa León XIV: qué es un adenocarcinoma pulmonar y cuál es su tratamiento

Qué es el adenocarcinoma de pulmón y por qué puede no dar síntomas

El adenocarcinoma es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón. “Representa alrededor del 85% de los cánceres de pulmón”, señaló Kaen. Aunque el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo de esta enfermedad, no todos los adenocarcinomas están relacionados con el consumo de cigarrillos. “Existen múltiples factores para generar un adenocarcinoma de pulmón”, sostuvo Diego Kaen, ex presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y director de Investigación Clínica del Centro Oncológico Riojano Integral.