La salud del Papa León XIV: qué es un adenocarcinoma pulmonar y cuál es su tratamiento

Resumen para apurados
- El papa León XIV fue operado con éxito este martes en Roma tras detectársele un adenocarcinoma pulmonar, según confirmó oficialmente el Vaticano.
- La intervención extirpó el nódulo sin complicaciones; especialistas señalan que este tumor suele ser asintomático en fases iniciales y de alta curación si es localizado.
- La biopsia determinará si el pontífice requerirá terapias complementarias como quimioterapia, mientras la Santa Sede ratifica su prevista visita pastoral a la Argentina.
El papa León XIV fue operado este martes de un nódulo pulmonar y se confirmó que se trata de un adenocarcinoma de pulmón, según el parte médico difundido por el Vaticano. La intervención concluyó con éxito y sin complicaciones.
Qué es el adenocarcinoma de pulmón y por qué puede no dar síntomas
El adenocarcinoma es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón. “Representa alrededor del 85% de los cánceres de pulmón”, señaló Kaen. Aunque el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo de esta enfermedad, no todos los adenocarcinomas están relacionados con el consumo de cigarrillos. “Existen múltiples factores para generar un adenocarcinoma de pulmón”, sostuvo Diego Kaen, ex presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y director de Investigación Clínica del Centro Oncológico Riojano Integral.
Una de las particularidades de este tumor es que puede desarrollarse sin provocar síntomas durante las primeras etapas, especialmente cuando es pequeño o se encuentra en una zona periférica del pulmón.
“Cuando son nódulos muy chiquitos o el tumor es muy precoz, no da síntomas. El adenocarcinoma generalmente puede ser periférico, con lo cual, con más razón, no da síntomas”, explicó Kaen.
Por eso, la detección de un nódulo pulmonar no implica necesariamente que la persona haya presentado manifestaciones evidentes de la enfermedad. El diagnóstico y la evaluación posterior permiten determinar las características del tumor y establecer el tratamiento más adecuado.
Qué factores permiten establecer el pronóstico del Papa
Uno de los aspectos centrales para evaluar la evolución de León XIV es determinar si el tumor estaba localizado y si pudo ser extirpado por completo. Sin embargo, la cirugía por sí sola no alcanza para establecer un pronóstico definitivo.
“La extirpación completa del tumor da a presuponer que es un estadio localizado y que la tasa de curación es sumamente alta”, explicó Kaen. No obstante, aclaró que para llegar a una conclusión es necesario conocer el tamaño del tumor y determinar si había ganglios linfáticos afectados.
También se debe establecer si existe compromiso de otros órganos. La información sobre el tamaño tumoral, la presencia de ganglios afectados y una eventual extensión de la enfermedad permite determinar en qué estadio se encontraba el cáncer y cuál es el riesgo de que vuelva a aparecer.
En el caso del pontífice, esos datos no están detallados en la información médica difundida. Por ese motivo, todavía no es posible establecer un pronóstico individual ni confirmar si necesitará un tratamiento adicional, consignó Clarín.
Según los resultados de los estudios, algunos pacientes pueden necesitar quimioterapia después de la operación, un tratamiento conocido como quimioterapia adyuvante. En otros casos, determinadas características moleculares del tumor pueden permitir indicar terapias dirigidas mediante fármacos.
La necesidad de un tratamiento complementario depende de los resultados de la anatomía patológica y de la evaluación médica posterior. No todos los pacientes operados por un adenocarcinoma de pulmón requieren la misma estrategia.
Cuánto puede durar la recuperación después de la cirugía
La recuperación depende del tipo de intervención realizada y de la evolución de cada paciente. Aunque la operación del Papa concluyó sin complicaciones, no se difundieron detalles suficientes sobre la técnica quirúrgica utilizada ni sobre el tiempo de recuperación previsto.
Kaen consideró que, si se trató de una intervención mínimamente invasiva o asistida por tecnología robótica, la recuperación podría ser relativamente rápida.
El especialista también diferenció la recuperación de la cirugía de las posibles consecuencias de un tratamiento posterior. Si el paciente necesita quimioterapia adyuvante, esta podría afectar su vida cotidiana durante los meses siguientes.
En caso de que corresponda una terapia dirigida mediante comprimidos, la duración del tratamiento dependerá del medicamento indicado y de las características del tumor.