La salud del papa Leon XIV: “Lo noté muy sereno”, dijo el jefe de los obispos argentinos

Colombo explicó que vieron al pontífice el primer día del encuentro (el miércoles de la semana pasada), pero no el jueves ni el viernes. “Luego de su anuncio entendimos que se debió a que se estaba haciendo los estudios”, explicó. Después del primer impacto, relató, la tranquilidad de saber que está “en buenas manos”. “Me quedé tranquilo porque lo noté muy sereno como es él, dándonos cuenta de que se ponía en manos de Dios y de los médicos”.