De pie y con buen humor, el papa León XIV se recupera en Roma

ROMA, Italia.- León XIV “pasó una noche tranquila”, después de una operación de al menos 90 minutos, en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, por un nódulo que resultó ser canceroso. Así lo informó la Sala de Prensa de la Santa Sede, ayer por la mañana.
Los que no pasaron una noche tranquila fueron los residentes del Vaticano -pertenecientes al clero o al personal de servicio- ni los millones de fieles de la Iglesia católica y líderes mundiales, que esperaron noticias sobre la enfermedad que afecta al Papa.
Es que, más allá de que “la intervención fue exitosa y no hubo complicaciones”, la extirpación de parte de un pulmón lo obligará a adaptarse a una nueva rutina, con mayores cuidados, controles médicos y, posiblemente, tratamientos adicionales.
La revelación causó un fuerte impacto y marcó el inicio de un período cargado de incertidumbre por la salud de León XIV y porque no se sabe cómo sigue su tratamiento y si podrá cumplir con la agenda prevista para los próximos meses, que incluye una visita a Perú, Argentina y Uruguay, del 6 al 17 de noviembre
El pontífice ingresó el martes al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma para que le saquen un nódulo del pulmón, en la primera hospitalización de su pontificado, y se informó luego que tiene un “adenocarcinoma pulmonar” y extirparon “el lóbulo inferior del pulmón derecho”.
Por esta intervención, el papa canceló todos sus actos públicos hasta el 20 de octubre. Aunque el Vaticano informó que se espera que mantenga su agenda en Argentina y la región, en noviembre, hay especulaciones sobre una reprogramación. El gobierno argentino informó que sigue con los preparativos, pero está disponible para hacer todo lo necesario si hay que cambiar las fechas.
El pontífice, de 71 años, había informado que el tumor se detectó en una fase muy temprana y que estaba bien localizado.
Pasado el mediodía, un parte médico oficial llevó algo de alivio. Los análisis de sangre y la radiografía de tórax arrojaron resultados dentro de los parámetros esperados para el tipo de cirugía practicada, según informaron Luigi Carbone, médico del Papa, y Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica.
El comunicado también reveló que León XIV comenzó a caminar por su habitación, realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria y pudo desayunar y almorzar con normalidad. “El humor del Papa es bueno”, comentó el director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni. Confirmó que hay que esperar el resultado de la biopsia del tumor extirpado para saber si tendrá que seguir un tratamiento.
Por lo pronto, el Vaticano informó que el reposo posoperatorio será de siete días y que todas las audiencias quedaron canceladas hasta el 20 de octubre, confirmó el diario argentino “La Nación”.
Desde Tucumán
En una entrevista con LA GACETA Play, el cirujano torácico Carim Asus, jefe de la Unidad Docente Asistencial de Cirugía Torácica del Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, y experto en cirugía mínimamente invasiva y oncológica, analizó el caso. Aclaró que su evaluación se basa en la información pública, ya que no participó en la atención del Papa.
Asus explicó que la intervención habría sido una videotoracoscopia, una técnica que utiliza incisiones mínimas (de dos a cuatro centímetros) y que, a diferencia de la antigua toracotomía, no requiere abrir el tórax.
Esta técnica permite que el paciente no sufra dolor y acelera la recuperación. “Hay tiempo suficiente para que él pueda viajar, técnicamente hablando, sin ningún problema”, afirmó.
Según el especialista, el buen estado físico del Papa, a quien describió como “muy deportista”, juega a favor de su recuperación.
Asus consideró acertado que esté en una habitación y no en terapia intensiva, porque la movilización temprana ayuda a evitar complicaciones como la trombosis, el mayor temor de los cirujanos tras este tipo de operaciones.
Estimó que, si no surgen complicaciones, se le retirará el drenaje en los próximos días y que hacia el fin de semana podría estar en su residencia, con adaptación cardiopulmonar. En su opinión, los vuelos no deberían representar un problema para alguien con un buen estado físico.
Sobre el seguimiento, Asus señaló que será clave saber si se extrajeron ganglios linfáticos, porque su análisis determinará si se necesita un tratamiento oncológico complementario. “Lo único que retrasaría un viaje sería que tenga que hacer otro tratamiento”, indicó.
El médico también se refirió a los factores de riesgo y a los síntomas del cáncer de pulmón. Si bien el tabaquismo es la causa principal, dijo que otros factores, como la exposición al humo de leña en estufas abiertas, pueden influir, y que no fumar no garantiza estar a salvo. Explicó que muchos casos se detectan de forma incidental, por una mancha en una radiografía de tórax.
Cuando hay síntomas, el más común es la falta de aire, en general en pacientes con EPOC o enfisema, indicó. Otros síntomas posibles son fiebre, dolor y pérdida de peso, algo que, en el caso del Papa, no se nota a simple vista “porque se lo ve saludable y no demacrado”, consideró Asus.