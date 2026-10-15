La salud del papa León XIV: se levantó y desayunó con normalidad en el hospital Gemelli

León XIV tenía 69 años cuando fue elegido en 2025, una edad relativamente temprana en comparación con la de sus dos antecesores inmediatos. Francisco llegó al papado en 2013, a los 76 años, y había sido sometido durante su juventud a la extirpación de parte de un pulmón. Durante su pontificado enfrentó diversos problemas respiratorios y de movilidad, y murió en 2025 después de una prolongada hospitalización por neumonía bilateral.