León XIV evoluciona favorablemente tras la cirugía por cáncer de pulmón: camina y retomó la alimentación

Durante la intervención, un examen histológico confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón. Al despertar de la anestesia, León XIV se mostró lúcido y orientado. Luego de regresar a su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital, incluso pidió la cena, según informó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni.